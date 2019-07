Leger en oppositie sluiten akkoord over overgangsregering Soedan

De militaire raad en de oppositie in Soedan zijn tot een akkoord gekomen over een overgangsregering. Die zal na „drie jaar of iets langer” moeten leiden tot verkiezingen en een volledig civiele regering. Dat heeft speciaal gezant van de Afrikaanse Unie Mohammed el-Hassan Labat vrijdag gezegd, aldus persbureau AP.

Volgens Labat hebben de twee partijen afgesproken samen plaats te nemen in een tijdelijke regering. Beide partijen krijgen vijf zetels in dat bestuur, de elfde plek gaat naar een burger met een militaire achtergrond.

Neergeslagen protesten

De overeenkomst maakt een einde aan een weken durende impasse. Op 3 juni sloeg een aan het leger gelieerde militie grootschalige burgerprotesten bloedig neer. Zeker honderd demonstranten werden gedood.

Hierdoor kwam er een eind aan onderhandelingen tussen de alliantie van oppositiebewegingen en de militaire raad, die de macht in april overnam van dictator Omar al-Bashir na maanden van massale protesten.

Sinds 3 juni hebben de Afrikaanse Unie en Ethopië geprobeerd de twee partijen weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. Begin deze week lukte dat nadat opnieuw tienduizenden Soedanezen de straat op waren gegaan.