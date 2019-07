Fonds Podiumkunsten verliest toch 8,6 miljoen

Minister Van Engelshoven (Cultuur, D66) kan doorgaan met haar vernieuwing van het rijkssubsidiestelsel voor cultuur. Een meerderheid in de Tweede Kamer ging donderdagnacht akkoord met het overhevelen van 8,6 miljoen euro van het Fonds Podiumkunsten naar het subsidiestelsel van het rijk. Zo kan de minister geld uittrekken voor eigentijdse cultuurvormen als urban arts, ontwerpen en festivals.

Vorige week nog had vrijwel de gehele oppositie, maar ook coalitiepartij D66 tegen deze overheveling bezwaar gemaakt. Samengevat in de woorden van SP-Kamerlid Peter Kwint vroeg de Kamer zich af: „Vernieuwen en verjongen, dat is vaak klein en tijdelijk. Kan dat samengaan met vierjarige rijkssubsidie?” Hun was voorgerekend dat het Fonds Podiumkunsten van 8,6 miljoen euro 36 instellingen had kunnen subsidiëren, die straks wellicht buiten de boot zullen vallen.

Maar een motie van SP, GroenLinks en PvdA tegen de overheveling van fondsengeld naar het rijkssubsidiestelsel kreeg geen steun van D66, al zei D66-Kamerlid Salima Belhaj „wel zorgen” te hebben. En: „Als er een probleem is, zullen we dat aan de orde stellen.” De minister zegde toe dat bij het toekennen van rijkssubsidie „de expertise van de fondsen zal worden benut”.

Verder komt er vooralsnog geen extra geld voor het toepassen van het principe loon naar werk in de cultuursector. Wel wordt onderzocht hoeveel het zou kosten als dat uitgangspunt wordt toegepast. Dit onderzoek moet 1 februari 2020 klaar zijn. Volgens eigen berekeningen van de sector gaat het om ten minste 25 miljoen.

Een motie waarin de SP ervoor pleit dat bandjes die de muziek verzorgen bij tv-programma’s als De Wereld Draait Door niet alleen exposure maar ook geld krijgen, haalde het niet. De minister, die daar in een eerder debat zelf ook voorstander van zei te zijn, noemde de motie „sympathiek”, maar de kwestie ingewikkeld: „Moeten acteurs die komen praten over hun voorstelling, of schrijvers die vertellen over hun boek, daar dan ook geld voor krijgen?” Wel zou ze „met de publieke omroep gaan praten over fair practice”, dus loon naar werk.

Andere uitkomsten van het debat: voor literaire vertalers komt vier jaar lang 200.000 euro extra. Alle bibliotheken worden gratis voor jongeren onder de 18. Onderzocht wordt hoeveel geld nodig is voor het behoud van fotografisch erfgoed door het Nederlands Fotomuseum.