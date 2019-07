Iraanse commandant dreigt met confiscatie Britse tanker

Het is Irans plicht om een Britse olietanker te confisqueren als de Britten de donderdag nabij Gibraltar in beslag genomen Iraanse tanker niet onmiddellijk vrijgeven. Dat schrijft een commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde vrijdag in een tweet.

Met het dreigement reageert de commandant op een actie van de Britse Koninklijke Marine. Die landde donderdag met een helikopter op het dek van supertanker Grace 1 en nam het schip in beslag. De Britten vermoeden dat de tanker olie naar Syrië vervoerde, in weerwil van door de Europese Unie opgelegde sancties.

De voornamelijk Indiase bemanningsleden van Grace 1 worden volgens een woordvoerder van Gibraltar vrijdag als getuigen ondervraagd, aldus persbureau Reuters. De Britten willen er zo achter komen of hun vermoedens over de lading en bestemming van het schip kloppen. Volgens data van het schip die Reuters inzag, zou de tanker Iraanse olie vervoeren die in Iran was ingeladen. Op de papieren van de schipper zou echter staan dat de olie uit Irak kwam.

Escalatie

De ongebruikelijke militaire actie van de Britten verhevigt de toch al toenemende spanningen tussen Iran en het Westen. Zo haalde Iran twee weken geleden een Amerikaans drone neer, waarop de Amerikaanse president Trump naar eigen zeggen een vergeldingsactie beraamde. Die zou hij op het laatste moment hebben afgeblazen omdat hij de 150 slachtoffers die daarbij zouden vallen „niet proportioneel” vond.

Door Amerikaanse sancties kan Iran zijn olie niet goed verkopen op de reguliere oliemarkten. De afgelopen maanden voelde het land zich dan ook gedwongen op zoek te gaan naar onconventionele afzetmarkten, zoals mogelijk nu Syrië.

Iran dreigt volledig uit het internationale nucleaire akkoord met de Europese Unie te stappen als de Unie de VS niet onder druk zet om de sancties te verlichten. Maandag werd bekend dat Teheran de vastgelegde limiet van lichtverrijkt uranium al overstijgt en minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif dreigt hoger verrijkt uranium te produceren als er geen sanctieverlichting komt.