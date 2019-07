Frauderende zorgbestuurders vaak eerder al veroordeeld

Zorginstellingen die frauderen, hebben vaak bestuurders aan het roer die eerder al eens veroordeeld zijn. Dat concludeert het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) in een verkennend onderzoeksrapport dat donderdag is gepubliceerd.

Het knooppunt, bestaand uit onder meer het Openbaar Ministerie en de FIOD, onderzocht de 41 gevallen tussen 2016 en 2018 waarbij daadwerkelijk of hoogstwaarschijnlijk sprake was van zorgfraude. Bij deze zaken waren 53 bestuurders betrokken. Van die groep bleek bijna de helft al eens veroordeeld te zijn. Het aantal veroordelingen per bestuurder liep daarbij uiteen van één tot veertien. Inhoudelijk varieerden ze van zware verkeersovertredingen tot witwassen en poging tot doodslag.

Het verband tussen zorgfraude en strafbladen lijkt met name te bestaan bij bestuurders die zich bezighouden met begeleid of beschermd wonen. De dertien onderzochte bestuurders die dit type zorg aanbieden, hadden allemaal een strafblad.

Toenemende criminaliteit in zorg

De resultaten van het onderzoek passen bij het bredere maatschappelijke beeld dat de zorgfraude is toegenomen, zegt het IKZ. „Elke boef zoekt mogelijkheden om snel en makkelijk geld te verdienen”, aldus een woordvoerder. „En helaas hebben ze nu ook de zorg gevonden.”

Wet- en regelgeving is volgens het IKZ zo opgesteld dat het voor aanvrager zo simpel mogelijk is zorggelden aan te vragen. „Men is van de oprechtheid van de aanvrager uitgegaan, maar dat blijkt helaas niet altijd terecht.”

Doordat het IKZ zich alleen heeft gericht op bestuurders die (vermoedelijk) betrokken waren bij fraude, is het onderzoek niet representatief voor de hele sector, aldus de woordvoerder. Het resultaat was echter „dermate verontrustend” dat de toezichthouder het desalniettemin naar buiten heeft gebracht.

Ook wilde het knooppunt met dit rapport de vraag oproepen of „je deze mensen dit werk wilt laten doen - zeker als het gaat om begeleid of beschermd wonen”, zegt de IKZ-woordvoerder. De hoop is daarnaast dat het ministerie of een van de partners van het IKZ opdracht geven tot vervolgonderzoek.