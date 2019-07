Een familiefeest

Het zal onder schakers wel eerder zijn voorgekomen dat twee broers tegelijk meededen aan een nationaal kampioenschap, maar dat ook een jonger zusje dan meedoet aan het vrouwenkampioenschap is waarschijnlijk uitzonderlijk.

In het NK, tot zondag in de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord, spelen Jorden van Foreest (20) en Lucas van Foreest (18). In het NK voor de vrouwen speelt hun zusje Machteld (11).

Woensdag was het feest voor de Foreesten. Jorden offerde een stuk tegen Ivan Sokolov, Lucas een kwaliteit tegen Jan Werle, en beiden wonnen ze een fraaie aanvalspartij. Machteld versloeg die dag haar collega-kindsterretje Eline Roebers (13), en buiten op het terras won haar tweelingbroer Nanne (11) een vierkamp in de jeugdwedstrijden.

Waar waren hun broers Tristan (14) en Pieter (16)? Die schaken ook, maar ik heb ze in de Tolhuistuin niet gezien.

Met Jorden van Foreest, Sergei Tiviakov en Ivan Sokolov zijn er drie oud-kampioenen in dit NK, maar er zijn ook prominente afwezigen. Anish Giri speelt in Zagreb. Loek van Wely, acht keer kampioen van Nederland, schaakt op Corsica. Tegen de journalist Johan Hut zei hij dat zo’n vakantietoernooitje in het gezelschap van vrouw en kind nog wel te combineren viel met zijn nieuwe politieke leven als senator voor het Forum voor Democratie, maar dat een NK daarvoor te zwaar was.

Jan Timman, die door sommige jongeren liefkozend de Overgrootmeester wordt genoemd, vond het toernooi te lichtzinnig. Hij wilde tien of twaalf deelnemers in plaats van de acht die er zijn, een rustdag halverwege en startgeld. Het zijn begrijpelijke verlangens die vroeger vanzelfsprekend waren, maar vroeger is vroeger en nu is er de toverformule: ‘dat past niet meer in het budget.’

Jorden van Foreest - Ivan Sokolov, NK 2019

1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4. La4 Pf6 5. 0-0 Le7 6. d3 d6 7. c3 0-0 8. Te1 b5 9. Lc2 d5 10. Pbd2 dxe4 11. dxe4 Ld6 12. Pf1 Pe7 13. a4 Tb8 14. Pg3 h6 15. b4 Le6 16. h3 Dc8 17. Ph4 Kh8 18. Df3 Ph7 19. Phf5 Wit staat dreigend, maar zwart kan zich verdedigen met 19...Db7, want na 20. Ph5 zou hij dan 20...Lxf5 21. exf5 Dxf3 hebben. 19...Pg8 Hierna kan wit een harde klap uitdelen. 20. Pxg7 Een mooi en correct stukoffer. 20...Kxg7 21. Ph5+ Kg6 De vlucht naar voren. Na 21...Kh8 zou wit met 22. Dg3 winnen. 22. Dg3+ Pg5 23. f4

Zie diagram.

23...exf4 Na 23...Kxh5 24. f5 gaat zwart mat. 24. Pxf4+ Kh7 Ook na 24...Lxf4 25. Lxf4 zou wit zijn stuk terugwinnen. 25. e5+ Lf5 26. Df2 Le7 Beter verzet bood 26...Te8, al zou wit in het voordeel blijven. 27. e6 Hij wil het te mooi doen. Beter was 27. h4, om het stuk meteen terug te winnen. 27...fxe6 Zwart had met 27...Lxc2 28. Dxc2+ Kh8 zijn stuk moeten redden, al zou wit sterke aanval houden. 28. h4 Kh8 Of 28...Pf7 29. Pxe6 met voordeel voor wit. 29. hxg5 Lxg5 30. c4 Lxc2 31. Lb2+ Alle witte stukken doen aan de aanval mee. 31...e5 32. Txe5 Pf6 33. Pd5 Lg6 34. Txg5 Een krachtig slot. Wit wint materiaal. 34...hxg5 35. Pxf6 Df5 36. Pd7+ Kh7 37. Dd4 Df7 38. Pxb8 Txb8 39. Ta3 Lh5 40. Th3 Zwart gaf op. Na 40...Kg6 is 41. g4 de simpelste winst.

Opgave Anand - David Navara, Vugar Gashimov Memorial, Shamkir 2019. Zwart begint en forceert remise.