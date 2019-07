Een buitenbad als een kraaiennest

Het buitenbad van

Naam: Pim Pompen (46), architect Woont: in Rotterdam Met: zijn kat Joep

Er zijn mensen die niet compleet zijn voor ze een walk-in closet / sauna / jacuzzi hebben. Dat is dan weer helemaal niet de bestaansreden van het buitenbad van Pim Pompen, gelegen op de tweede verdieping van zijn huis in Rotterdam. Dat kwam er omdat het huis erom vroeg.

Twee jaar geleden kocht Pompen, architect, een vervallen pand in de wijk Charlois om naar eigen smaak en ontwerp te verbouwen – inclusief buitenruimte. Na enige tijd beschikte hij beneden over een patio (gemaakt door een stuk dak weg te breken) en op de eerste verdieping over een balkon (met barbecue). Op de tweede verdieping had hij nog een klein plat dak over. „Dat moest eraf, het lekte heel erg, maar op zich zit je daar leuk”, zegt Pompen. „Je hebt er de laatste avondzon.”

Zijn eerste idee was om er een waterdicht zitje te maken, dat hij enigszins wilde verdiepen „want het is erg in het zicht”. Inderdaad, tientallen flatwoningen kijken erop uit. Van een verdiept waterdicht zitje naar een buitenbad was vervolgens geen heel grote stap. „Ik dacht: dan kun je in de winter in je warme badje zitten. En in de zomer in je koude badje.”

Het is een winderige plek, een soort kraaiennest. Het bad heeft een kruisvorm en is geschikt voor vier personen („meer als je elkaar heel aardig vindt”). Het is gemaakt door een timmerman en door Pompen met polyester bekleed. Voor de balustrade gebruikte hij regenpijpen, overgebleven na vervanging van de lekkende waterafvoer aan de achtergevel.

„Het bad is een leuke gadget, een ding dat mensen onthouden. Veel vrienden willen graag ‘een keer in het bad’.” Naakt baden zit er niet in, gezien de vele mogelijke toeschouwers. Maar dan is er altijd nog het binnenbad.

Wat is niet ideaal? De stop raakt steeds kwijt. „Volgens mij nemen vogels hem mee.” En het uitzicht: voortjagende wolken, maar ook de lelijke achterkant van die flat. Enfin, knipperend tegen de late avondzon zie je toch niet veel.

Sven Benjamins

Heeft u een ideale keuken, slaapkamer, garage, wc? Stuur uw foto’s en info naar hetblad@nrc.nl o.v.v. Ideale ruimte

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 juli 2019