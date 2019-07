‘Duizenden Oeigoerse kinderen van ouders gescheiden in kostschool’

China scheidt in de regio Xinjiang bewust kinderen van hun ouders voor opvoeding in speciale kostscholen. Dat concludeert de BBC donderdag op basis van interviews met in het buitenland verblijvende familieleden van de kinderen, publiek toegankelijke documenten en onderzoek van de Duitse wetenschapper Adrian Zenz. Volgens de omroep gaat het in alle gevallen om Oeigoeren, een islamitische minderheid in China.

In Xinjiang zijn honderdduizenden Oeigoeren vastgezet in heropvoedingskampen, onder wie veel ouders. Voor de kinderen wordt in hoog tempo extra opvang gebouwd, onder meer in de vorm van kleuterscholen met slaapvoorzieningen voor honderden of soms duizenden kinderen per school. In het zuiden van Xinjiang besteedde de regering aan dergelijke activiteiten 1,2 miljard dollar (1,1 miljard euro), stelden de onderzoekers vast.

Enorme kostscholen

Het aantal kinderen dat naar de kleuterschool gaat nam tussen 2015 en 2018 in Xinjiang met 82 procent toe, en in gebieden waar veel Oeigoeren wonen zelfs met 148 procent. Landelijk steeg het aantal Chinese kinderen op de kleuterschool met gemiddeld 8 procent. Volgens Zens is die ontwikkeling onderdeel van het Chinese beleid dat geleid heeft tot verzwakking van de „taal, tradities en culturele identiteit” van de Oeigoeren in het land.

De kinderen in de kampen hebben volgens de overheid „gecentraliseerde zorg” nodig, schrijft de BBC. Het was volgens de omroep onmogelijk om in Xinjiang zelf onderzoek te doen, omdat journalisten er ononderbroken gevolgd en in de gaten gehouden worden. De interviews met familieleden van de kinderen vonden plaats in Turkije. In dat land bevinden zich veel Oeigoeren die China (tijdelijk) hebben verlaten. Oeigoeren zijn een van de van oorsprong Turkse islamitische groepen in Xinjiang.