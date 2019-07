De degelijke plooirok

Ongeveer de laatste van wie je verwachtte dat-ie de vrouwenmode een zetje zou geven, was de Franse ontwerper Hedi Slimane, tegenwoordig de hoofdontwerper van Celine. In zijn eerste damescollectie voor het huis, die voor voorjaar 2019, kwam hij met precies hetzelfde als waarmee hij twee jaar eerder was geëindigd bij zijn vorige werkgever, Saint Laurent: heel korte, nachtvlinderige jurkjes die volstrekt waren ingehaald door de tijdgeest, die inmiddels streetwear en grote vormen dicteerde, en die in schril contrast stonden met de artistieke, vrouwvriendelijke mode van Phoebe Philo, zijn voorganger bij Celine. Het deed de fans van Philo massaal verlangen naar wat inmiddels ‘old Céline’ was gaan heten (onder haar bewind had de e nog een accent).

Veel bezoekers gingen dan ook met de nodige scepsis naar de tweede vrouwenshow van Slimanes Celine. Waar hen een grote verrassing wachtte, want inderdaad, hij was teruggegaan naar old Céline. Niet het Céline van Phoebe, maar het Céline van Céline Vipiana, die het merk in 1945 oprichtte. Om precies te zijn: haar Céline uit de midden tot late jaren zeventig, toen het nog een keurig damesmerk was. Bourgeois, zou je de stijl het best kunnen noemen.

Het centrale kledingstuk uit de show was een wollen plooirok tot net onder de knie (of een even lange broekrok). Een kledingstuk dat zo degelijk en kuis is, dat het juist tot de verbeelding spreekt. Het feit dat we hem zo lang niet hebben gezien – hij is niet te vergelijken met de enkellange, soepele plissévariant die je nu veel ziet – maakt hem fris en nieuw. Kleine waarschuwing: zo’n rok lijkt geschikt voor alle leeftijden en maten. Dat is zo, maar hij vereist wel een zorgvuldige styling, zeker voor een veertigplusser. Doe er een iets te degelijke panty en schoenen onder, en je bent geen modieuze vrouw, maar een matrone.

