Christie’s veilt omstreden buste van Toetanchamon voor 5 miljoen

Veilinghuis Christie’s in Londen heeft een 3.000 jaar oud stenen portret van de beroemde Egyptische jongenskoning, farao Toetanchamon, donderdag geveild, ondanks protesten van de Egyptische overheid.

Het beeld van het hoofd van de farao van bruin kwartsiet is voor ruim 4,7 miljoen pond (5,2 miljoen euro) verkocht aan een anonieme koper.

Het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken had eerder geëist dat het veilinghuis documenten moest laten zien over het eigendom van het beeld, en liet weten dat Egypte op basis van huidige en eerdere wetten recht op het beeld heeft.

Maar Christie’s heeft de verkoop verdedigd. Het veilinghuis heeft gezegd dat het „uitvoerig” onderzoek naar de herkomst heeft gedaan van het beeld, „meer dan gebruikelijk” om vast te stellen dat de verkoop legaal is.

Illegale smokkelwaar

Kunstwerken die farao Toetanchamon uitbeelden worden als de belangrijkste symbolen van Egyptes oude glorie gezien. Egypte probeert oudheden terug te krijgen, waarvan de overheid beweert dat ze illegaal uit het land gesmokkeld zijn.

Eerder heeft Christie’s in een verklaring laten weten dat het beeld al 30 jaar geëxposeerd is, en afkomstig is uit de Resandro-collectie. Het nu verkochte beeld, met andere Egyptische en Romeinse antiquiteiten, is volgens het veilinghuis door de huidige verkoper gekocht van een handelaar uit München, Heinz Herzer, in 1985. Daarvoor zou het beeld gekocht zijn door een Oostenrijkse handelaar, die het in 1973-’74 gekocht zou hebben van prins Wilhelm von Thurn und Taxis, die naar verluidt het beeld al in de jaren zestig in zijn collectie had, aldus Christie’s. (AP)