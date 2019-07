Bekende Auschwitz-overlevende Eva Kor (85) overleden

Op 85-jarige leeftijd is donderdag de bekende Auschwitz-overlevende Eva Kor overleden. Kor werd beroemd omdat ze na de Tweede Wereldoorlog vergeving predikte, zelfs voor nazi’s die direct verantwoordelijk waren voor de concentratiekampen. Kors zoon heeft haar overlijden bekendgemaakt, aldus persbureau AP. De Roemeense had het afgelopen jaar longproblemen en onderging een hartoperatie.

Kor overleed in een hotelkamer in Polen tijdens een educatieve reis met de organisatie Candles, die ze in 1985 oprichtte. Kor hield zich via deze organisatie bezig met onderwijs over de Holocaust en de medische experimenten waaraan nazi’s kampgevangenen onderwierpen.

Zelf was Kor, samen met haar tweelingzus, in Auschwitz slachtoffer van experimenten van Josef Mengele. De beruchte kamparts gebruikte in zijn onderzoek tweelingen vanwege hun gelijkenissen. De zussen overleefden Auschwitz, maar het grootste deel van hun familie kwam om in het Poolse concentratiekamp.

Vergeving

Na de oorlog verhuisde Kor naar de Verenigde Staten waar ze met een andere Holocaust-overlevende trouwde en Candles en een bijhorend museum stichtte. Ze werd beroemd door de lezingen die ze gaf, de autobiografie die ze schreef en de documentaires waarin ze te zien was. Hierin verspreidde ze haar boodschap van vergiffenis voor de nazi’s. „Woede is een zaadje voor oorlog”, citeert de website van Candles haar. „Vergeving is een zaadje voor vrede.”

In 1995 bezocht Kor Auschwitz met een nazi-arts die het toezicht had op de gaskamers in het kamp. Op haar verzoek ondertekende de arts een verklaring waarin hij omschreef wat zich had afgespeeld in de gaskamers, zodat Kor dat document kon laten zien aan Holocaust-ontkenners. Om de arts te bedanken, schreef Kor hem later een brief waarin ze hem vergaf.

Ook was ze in 2015 aanwezig bij de rechtszaak tegen voormalig SS’er Oskar Gröning, die bekendstond als de ‘boekhouder van Auschwitz’. Kor schudde hem daar de hand en gaf hem zelfs een knuffel.

In deze video vertelt Eva Kor over Auschwitz: