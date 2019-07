Het zag er vies uit, maar Vjeze Fur smulde

De hele donderdag probeerde ik me voor te stellen hoe een gerecht met de naam Vjeze Fur eruit zou zien. Het klonk als een creatie uit de trans-kaukasische fusionkeuken, dus ik kwam uit bij een grote pot met reusachtige bonen, hompen knolselderij, drie hele rode bieten, kerrie en een net niet genoeg gegaarde bleke speklap. Waar de kok (fusion!) dan vlak voor het serveren nog een heel blikje ananas overheen kiepert.

Gelukkig is Vjeze Fur geen gerecht, maar gewoon een van de leden van De Jeugd van Tegenwoordig. Ook is hij Instagramkok en de maker van de ‘eenmalige kookshow’ Lekker Fred in het land die de VPRO donderdagavond opdiende.

Eerst zag ik nog De keuringsdienst van waarde: terug naar de basis over kerrie, het gele poeder dat Nederlanders over hun eten strooien, zonder goed te weten wat het is. Het spul werd ernstig geminacht in het Indiase restaurant dat verslaggever Daan Nieber bezocht. Kurkuma met peper, luidde het oordeel van een van de Indiase koks nadat Nieber bloemkool met kerriesaus uit een pakje had geserveerd. „Hij eet het wel helemaal op”, constateerde de verslaggever met een blik op het bord van de kerriecriticus.

Ten kantore van Knorr klonk de stelling dat kerrie eigenlijk een provopoeder was, waarmee babyboomers de sufgekookte groente van hun ouders konden verwuften. Later werd er giechelend gekookt uit een Knorr-kookboek uit de jaren zestig: gehaktballetjes met appel en kerriesaus. Als dat geen Vjeze Fur was, dan wist ik het niet meer.

Lekker Fred in het land bleek daarna het merkwaardigste kookprogramma dat ik ooit zag. De schelpen met zeewier die Freddy Tratlehner (zoals Vjeze Fur eigenlijk heet) mocht koken samen met tweesterrenkok Edwin Vinke waren veruit het normaalste aan het programma.

Daarvoor hadden we Tratlehner in zijn eigen keuken gezien met zijn vrienden Garrincha en Flipje Tiel. Die laatste was een man in bessenpak, die zich ontevreden toonde over het eten op zijn bord. Begrijpelijk, want daar lag een baksteen.

Toen Flipje eenmaal doodgeslagen was (ik loop het menu even snel met u door) en het lijk in de kofferbak lag, klonk er onderweg een reusachtige klap. Voor de auto lag een man in een pastelkleurig pak. „Oh, dat is zo’n gore kweekzalm. Die zien nooit licht en plegen dan zelfmoord.” De zalm werd bij Flipje in de wagen gestouwd en later in het water gekwakt. Toen het roze lijk eenmaal was aangespoeld, transformeerde het tot zalmzombie en beet het een kruidenvrouwtje dood.

Lekker Fred in het land: Vjeze Fur zoekt ingrediënten! Voor een sterrenmaaltijd moet je wel wat over hebben! 🤣 🍽 Geplaatst door NPO 3 op Maandag 1 juli 2019

Tratlehner, die in beeld simultaan ernstig en afgeleid oogt, hield zich ook met eten bezig. Samen met gecertificeerd wiersnijder Jan stapte hij de Oosterschelde in om enkele van de 153 soorten wier te oogsten. Het zag er vies uit, maar Vjeze Fur smulde. Joop de schelpenman wijdde hem in in de geheimen van fabuleus ogende Oosterscheldekokkels – Lekker Fred in het land bruist óók van de liefde voor eten.

Met wier, schelpen en kruiden (aangereikt door het kruidenvrouwtje dat later door de zalm te grazen zou worden genomen) ging Edwin Vinke aan de slag. Als assistent-kok bleek Tratlehner een gepassioneerd bordenlikker. Het ging er lekker rommelig aan toe, maar de clams zagen er geweldig uit met hun zeewier.

Tijdens de maaltijd sloop de zalmzombie de eetzaal in, maar deze werd door Vinke met een klap en een paar schoppen uitgeschakeld. „Die komt hier niet meer terug.” Dat laatste vind ik best, zolang het maar niet voor Vjeze Fur en zijn volslagen van de pot gerukte eetshow geldt. De VPRO heeft ons laten proeven, nu willen we méér.