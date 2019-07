41 Hoe coalitiepartijen nadenken over Het Grote Verhaal

De ChristenUnie organiseert huiskamergesprekken, de VVD gaat zaaltjes langs in het hele land en D66 gaat na de zomer hetzelfde doen. In deze aflevering van Haagse Zaken hoor je hoe dat denkproces verloopt. En we kijken terug op het politiek seizoen. Tom-Jan Meeus, Petra de Koning en Guus Valk vertellen je over wat er achter en voor de schermen gebeurde én wat we na het reces kunnen verwachten.

