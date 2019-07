Is Deon Meyer een eenzame ster, of zijn er meer goede Zuid-Afrikaanse spanningskrywers? Uitgeverij Volt beantwoordt de vraag met de vertaling van Klem, het prettige, uit 2013 daterende debuut van Rudie van Rensburg. Het is het eerste deel uit een reeks van inmiddels zeven misdaadromans rond Kassie Kasselman, rechercheur van bureau Nuweland in Kaapstad.

Oud-journalist en beeldend kunstenaar Van Rensburg (1951) werd pas tegen zijn zestigste fulltime schrijver. Na het blijspel Die begrafnis en een kinderboek publiceerde hij Klem, op het omslag van de Nederlandse vertaling aangeprezen met: ‘Voor de liefhebbers van Deon Meyer’. Daar zit wat in. Ook bij Van Rensburg staat een kleurrijke rechercheur tegenover corrupte overheidsdienaren, speelt het machtige en soms ook meedogenloze Afrikaanse landschap een belangrijke rol, worstelen hoofdpersonen met morele dilemma’s, en komen verschillende verhaallijnen geleidelijk bij elkaar.

Boekte Meyer succes met Bennie Griessel, een met de alcohol en de liefde worstelende politieman, Van Rensburg heeft Kassie Kasselman. Ogenschijnlijk is dat een schlemiel: alleenstaand, altijd gekleed in een hoogwaterbroek en een rood windjack, en gek van postzegels en sakkie-sakkie-muziek (gekmakende boerenmuziek). Maar met zijn capaciteiten als speurder is weinig mis. Op soms onorthodoxe wijze weet Kassleman resultaten te boeken, zij het niet altijd tot tevredenheid van zijn superieuren. In Klem moet Kasselman een intrige met wapenhandelaren, corrupte politiemannen en Nigeriaanse gangsters zien te ontrafelen.

Als thrillerschijven een bokswedstrijd was, zou Meyer het Zuid-Afrikaanse duel op punten winnen. Zijn karakters overtuigen net iets meer dan die van Van Rensburg. Meyer schrijft ook een fractie beter en de weemoed in zijn romans is net iets verslavender. Maar het debuut van Van Rensburg mag er zijn. Klem is knap gecomponeerd en met vaart verteld. Uitgeverij Volt, kom maar op met de andere avonturen van Kassie Kasselman.