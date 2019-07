VN: Regering Maduro voert buitengerechtelijke executies uit

De Venezolaanse regering van president Nicolás Maduro heeft volgens de Verenigde Naties op grote schaal jonge mannen onder valse voorwendselen gearresteerd, ontvoerd of zelfs geëxecuteerd. Mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet roept Maduro donderdag op tot concrete maatregelen. Anders vreest ze dat de situatie in het Zuid-Amerikaanse land alleen maar slechter wordt.

De VN sprak met 558 slachtoffers en getuigen van mensenrechtenschendingen in Venezuela, en zag regeringscijfers in. Vorig jaar zijn 5.287 Venezolanen gedood om wat de regering „verzet tegen autoriteiten” noemt. Dit jaar staat de teller op dat gebied al op 1.569 vermissingen, schrijft Bachelet. Ze houdt er ernstig rekening mee dat de cijfers in werkelijkheid veel hoger liggen. Sinds protesten tegen de socialistische regering-Maduro in januari hevig losbarstten, zijn bij rellen zeker 66 mensen om het leven gekomen. 52 van hen overleden volgens het rapport van de VN door toedoen van de Venezolaanse regeringstroepen.

Met voedselpakket en vaderlandskaart wordt de Venezolaan koest gehouden: „Blijf loyaal en ontvang een pakket of bonus.”

Volgens het rapport dat Bachelet donderdag presenteerde, houdt de regering van Venezuela er een beleid op na dat is bedoeld om criticasters en politieke tegenstanders te onderdrukken en waar mogelijk te criminaliseren. Dat zou onder meer gebeuren door jonge mannen na hun arrestatie drugs of wapens toe te stoppen, en te doen of ze met die waar zijn aangehouden.

Crisis

Het land is op politiek en economisch vlak ingestort en er heerst schaarste aan geld en eten. Dat zorgt volgens de VN voor „hachelijke situaties” in ziekenhuizen, die een tekort aan personeel, medicijnen, elektriciteit en voorraden hebben. Tussen november vorig en februari van dit jaar zijn daardoor 1.557 Venezolanen om het leven gekomen.

Bachelet was vorige maand in Venezuela, nota bene op uitnodiging van Maduro. Haar rapport is gedeeltelijk gebaseerd op statistieken van zijn regering. Ze sprak daar met de president en zijn kabinetsleden, en met hun politiek tegenstander Juan Guaidó. De voorzitter van de Nationale Assemblee van Venezuela verklaarde zichzelf in januari de rechtmatige president van het land. Meer dan vijftig landen, de Verenigde Staten en de Europese Unie, erkennen hem als zodanig.