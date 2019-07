Vermiste Australische student in Noord-Korea na detentie vrijgelaten

De Australiër Alek Sigley die sinds vorige week in Noord-Korea werd vermist, is donderdag vrijgelaten door de plaatselijke autoriteiten. De 29-jarige student heeft korte tijd in detentie gezeten, maakte de Australische premier Scott Morrison donderdag bekend. Sigley heeft het land inmiddels verlaten en zou in goede gezondheid zijn.

Waarom Sigley vast heeft gezeten is niet bekendgemaakt. De student Koreaanse literatuur in Pyongyang werd als vermist opgegeven nadat hij sinds vorige week dinsdag geen contact meer had gehad met familie en vrienden. De Australische autoriteiten hadden daarom om opheldering gevraagd bij Noord-Korea.

Volgens Morrison is woensdag overleg geweest over Sigley tussen Australische en Noord-Koreaanse functionarissen. Daarbij kreeg Australië hulp van Zweedse diplomaten, omdat Australië zelf geen ambassade in het land heeft. Waar Sigley precies naartoe onderweg is, maakte Morisson niet bekend. Volgens de website NK News reist de student via Peking naar Tokio.

Naast zijn studie aan de Kim Il-sung Universiteit werkte Sigley als gids en gaf hij rondleidingen aan westerse toeristen. Hij zei de negatieve stereotypes over het land te willen doorbreken.