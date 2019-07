Tientallen leden moordende militie gearresteerd in Brazilië

Tientallen vermoedelijke militieleden zijn donderdag bij een grootschalige politieactie gearresteerd in een Braziliaanse stad vlakbij Rio de Janeiro. De groep zou verantwoordelijk zijn geweest voor een reeks aan moorden en voor het afpersen van werknemers van bedrijven die waren ingehuurd door de nationale oliegigant Petrobas. Eerder deze week deed de politie al meerdere invallen.

De opgerolde bende opereerde in de stad Itaboraí en wordt verantwoordelijk gehouden voor minstens vijftig moorden. De groep perste bedrijven af die werknemers vervoerden naar een nabijgelegen petrochemische fabriek in aanbouw. De politie zegt volgens persbureau Reuters in totaal 77 gangleden op het oog te hebben, donderdag werden er meer dan veertig opgepakt. Het gaat onder andere om advocaten en politieagenten.

Dergelijke milities zijn een groeiend probleem in het Zuid-Amerikaanse land. Het gaat om gewapende groepen, vaak geleid door voormalig agenten en militairen die favela’s naar eigen zeggen ‘bevrijden’ van drugsbendes, om vervolgens zelf de macht over te nemen en te profiteren van smokkel en afpersing.

„Ze intimideerden de bevolking door criminele rivalen vaak overdag te executeren”, zegt de politie. Het afgelopen jaar was er sprake van een reeks aan verdwijningen in de stad. De bende zou slachtoffers ook martelen en betrokken zijn geweest bij een schietpartij in een bar in januari waarbij tien mensen om het leven kwamen.

Strijd tegen drugsbendes

Verder had de militie een monopolie op kookgas in Itaboraí, een stad met 240.000 inwoners ten noordoosten van Rio de Janeiro. De politie gaat ervan uit dat de bende een geheime begraafplaats heeft voor slachtoffers. De leider van de groep zou ontkomen zijn door tijdens een inval van vier hoog uit een gebouw te springen.

De milities konden de afgelopen decennia door nauwe banden met de politiek makkelijk grondgebied van de gangs afnemen. De in januari aangestelde president Jair Bolsonaro heeft vaak zijn steun geuit voor deze milities, omdat ze een beter alternatief zouden zijn voor de drugsbendes.