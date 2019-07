Tientallen doden bij bootongeluk Honduras

Bij het kapseizen van vissersboot voor de kust van Honduras zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. De Hondurese legerwoordvoerder, Jose Domingo Meza, meldt aan persbureau Reuters dat hulpdiensten 55 opvarenden hebben kunnen redden. Wel zijn er nog negen mensen vermist. Het ongeluk ontstond door slecht weer.

De legerwoordvoerder stelt dat het een van de grootste ongelukken op zee ooit is voor Honduras. De vissersboot sloeg 70 kilometer van de Atlantische kust om, voor de in het oosten gelegen havenstad Puerto Lempira. De boot was op kreeft aan het vissen. Het kreeftenseizoen is net begonnen.

Eerder op de dag sloeg in hetzelfde gebied ook al een vissersboot om vanwege de slechte weersomstandigheden. Toen konden alle 49 opvarenden worden gered.

Honduras exporteerde vorig jaar voor 46 miljoen dollar (40,7 miljoen euro) aan kreeft, meldt de Amerikaanse krant The New York Times. Het meerendeel van de opbrengst werd verkocht aan de Verenigde Staten. Het seizoen voor de kreeftvangst is deze maand begonnen en loopt tot februari.