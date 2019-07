Russische onderzeeër met brand had nucleaire krachtbron

De Russische onderzoeksonderzeeër waarop maandag een dodelijke brand plaatsvond, heeft een nucleaire krachtbron. Dat heeft de Russische president Poetin donderdag bevestigd. Zijn minister van Defensie Sergej Sjojgoe zegt dat de reactor veilig afgeschermd is gebleven van de brand en intact is.

Het ongeval in de Barentszzee kostte veertien marineofficieren het leven. Russische media meldden al snel dat het zou gaan om het type AS-12, ook wel bekend als Losjarik: een nucleaire onderzoeksonderzeeër die gebruikt kan worden voor speciale sabotagemissies. Defensie zegt alleen dat het gaat om een vaartuig dat gebruikt wordt voor oceaanonderzoek. Het vaartuig zou zich in Russische territoriale wateren hebben bevonden toen de brand uitbrak.

Minister Sjojgoe stelt nu dat het vuur veroorzaakt is door problemen met een batterij, is te lezen op de website van het Kremlin. De bemanningsleden overleden vanwege giftige rook die ontstond door het vuur. De nucleaire krachtbron zou „volledig geïsoleerd” zijn van de brand, en „volledig operationeel” zijn. De onderzeeër, die momenteel ligt op de marinebasis van de Noordelijke Vloot in Severomorsk, wordt volgens de minister „snel” gerepareerd.

Binnenlandse kritiek

De namen van alle veertien slachtoffers zijn inmiddels bekend gemaakt. Het gaat om veertien hooggeplaatste officieren, twee bekroond met een van de hoogste militaire onderscheidingen ‘Held van de Russische Federatie’. Een onbekend aantal bemanningsleden ligt in het ziekenhuis.

Het incident leidde tot stevige kritiek in Rusland. Autoriteiten traden pas een dag na het ongeval naar buiten en deelden in eerste instantie nauwelijks informatie over de brand, de slachtoffers en mogelijke risico’s. Het radiostation Ekho Moskvy trok de vergelijking met de nucleaire ramp in Tsjernobyl in 1986, die in eerste instantie werd afgedaan als een nietszeggend ongeval.

In 2000 zonk op de Barentszzee de kernonderzeeër Koersk. Ook toen wilde autoriteiten in eerste instantie weinig bekend maken, wat Poetin op veel kritiek kwam te staan. Alle 118 marinemensen aan boord kwamen om het leven.