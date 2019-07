Regiojournalistiek biedt kwakkelend NPO3 kansen

De plannen voor de toekomst van de publieke omroep die minister Arie Slob (Media, ChristenUnie) onlangs presenteerde, zijn op zijn zachtst gezegd niet overal met applaus ontvangen. Een van de meest bekritiseerde punten is het ‘regionaliseren’ van het derde landelijke televisienet. NRC-recensent Arjen Fortuin noemde het zelfs de „merkwaardigste maatregel” van Slob, „waarmee die zender wordt opgegeven zonder ’m op te heffen”.

Een merkwaardige analyse, in onze ogen. Want als er nu iets niet gebeurt, is dat NPO 3 wordt opgeheven. De zender krijgt alleen een andere, regionale invulling. En dat biedt het al jaren kwakkelende net juist kansen.

Hoeveel je ook op de plannen van Slob kunt aanmerken, zijn analyse dat mensen – en jongeren in het bijzonder – steeds minder ‘lineair’ tv kijken en steeds meer online hun content tot zich nemen, klopt. Bij NPO3 is deze trend het duidelijkst zichtbaar; niet zelden zijn de kijkcijfers schrikbarend laag.

De dertien regionale omroepen kunnen een prima alternatief bieden voor die programmering en NPO3 tot leven wekken. Zij maken bijzondere, hooggewaardeerde programma’s, die nu nog door een relatief klein publiek gezien worden.

Iedere dag leveren de regionale omroepen betrokken, betrouwbare en onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek en versterken zij de regio’s door bij te dragen aan de regionale identiteit. Ze bereiken verschillende doelgroepen, garanderen in iedere provincie pluriformiteit van het media-aanbod en versterken de regionale diversiteit. Daarom wordt nu geëxperimenteerd met ‘regionale vensters’, waarbij mensen op de landelijke televisie nieuws over hun eigen regio te zien krijgen; in Friesland over Friesland en bij Omroep West over het noorden van Zuid-Holland.

Maar naast nieuws maken de regionale omroepen programma’s die ook kijkers in de rest van het land en ver daarbuiten zullen aanspreken. Neem de prijswinnende documentaire Van verlies kun je niet betalen, over de oudste groenteboer van Nederland van Omroep Zeeland. Of de docu Fitgirl over die Haagse basisschooljuffrouw die zich maandenlang te pletter traint om een fitgirl te worden; dat zijn verhalen die iedereen raken, of je nu in Den Helder of in Sittard woont.

Als regionale omroep zijn we erg blij met een minister die ons eens niet als een noodzakelijk kwaad ziet

Als regionale omroepen zijn wij erg blij met een minister die het belang van de regiojournalistiek eens onderschrijft in plaats van het als een noodzakelijk kwaad te zien, zoals voorganger Sander Dekker. Die bezuinigde 17 miljoen op regionale omroepen. Na jaren van door de politiek opgelegde bezuinigingen – Omroep West leverde miljoenen in – zit er nu een minister die niet wil korten op de publieke regiojournalistiek. Sterker, Slob investeert de komende twee jaar 15 miljoen euro extra in de samenwerking tussen regionale en lokale publieke omroepen. Een goede keuze, zeker nu steeds meer inwoners van Nederland verstoken blijven van degelijke journalistiek over hun nabije omgeving.

Met liefde voor de regio alleen kom je er namelijk niet, zo wees onlangs een onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek uit. Als dat rapport, Pas op! Breekbaar, iets duidelijk maakt, is het wel dat er voor lokaal en regionaal nieuws steeds minder bronnen zijn die nieuws inzichtelijk en volledig maken. En dat het publiek te midden van ‘filterbubbels’ en nepnieuws maar moeilijk ontdekt ‘hoe het echt zit’.

Bij Omroep West werken we intensief samen met sterke lokale partners als DHFM (Den Haag), Unity.nu (Leiden), Studio Alphen, BO (Bollenstreek) en de WOS (Westland). Verslaggevers van Omroep West vinden fysiek onderdak bij de lokale omroep, waardoor we samen verhalen maken. In het Regionale Nieuws Netwerk (RNN) zitten verder nog tal van kleinere omroepen waarmee we informatie en verhalen delen en elkaar ondersteunen.

Dat Slob geld uittrekt voor dit type samenwerkingen is niet meer dan logisch. Door de regionale en lokale journalistiek te versterken, krijgen de burgers waar ze belasting voor betalen: een waakhond van de democratie.