Recordaantal vacatures in de bouw, personeelstekort loopt verder op

Het tekort aan bouwpersoneel blijft oplopen. In het tweede kwartaal van dit jaar waren er 18.900 openstaande vacatures voor werk in de bouw - een recordaantal sinds de eeuwwisseling. Het waren ook 2.500 meer vacatures dan een half jaar eerder. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde tweejaarlijkse rapportage over de bouwketen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Per duizend banen in de bouw, staan er 59 posities open. Volgens het EIB beperkt de schaarste zich niet tot specifieke beroepen binnen de bouwsector.

Omzet stijgt

Op het moment is de werkloosheid ongeveer 3,4 procent, erg laag. De grote vraag naar personeel zet druk op de arbeidsmarkt. Een kwart van de bouwbedrijven zegt dat de productiegroei hierdoor afremt. Ook zorgt het voor langere wachttijden voor ze aan een klus kunnen beginnen, en stuwt het tekort de prijzen omhoog.

De totale omzet van de bouwsector groeide afgelopen kwartalen sterk: het afgelopen jaar gemiddeld 10 procent. Vier op de tien bedrijven verwachten ook het komende kwartaal een omzetstijging.

Bouwbedrijven hebben nu gemiddeld voor meer dan acht maanden aan opdrachten. Dat is wel één tiende van een maand minder dan in de vorige periode. Vooral installatiebedrijven hebben achterstand ingelopen.

De huidige groei in de bouwsector werd ingezet in 2015. De vraag naar personeel in de bouw is al een tijd groter dan het aanbod.