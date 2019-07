Opinieblad Vrij Nederland ontslaat redactie

Vrijwel de gehele redactie van Vrij Nederland is donderdag ontslagen. Het linkse opinieblad gaat alleen verder met hoofdredacteur Ward Wijndelts, één eindredacteur, en mogelijk een vormgever. De ontslagen maken deel uit van een grotere sanering bij uitgeverij WPG, melden bronnen binnen de redactie. Wijndelts noch de uitgever was donderdagavond bereikbaar voor commentaar.

VN neemt afscheid van tien vaste krachten, onder wie alle vijf schrijvende redacteuren. Dit is in lijn met het hervormingsplan dat Wijndelts in april presenteerde. De redactie stemde tegen, maar het gaat toch door. Vorig jaar raakte VN ruim een kwart van zijn lezers kwijt. (NRC) Dit blijkt uit oplagecijfers van instituut NOM. De betaalde oplage zakte van 28.000 (2017) naar 20.000 exemplaren (2018). Nu VN verdergaat met een zogenoemde rompredactie, wil uitgeverij WPG een half miljoen euro per jaar investeren.