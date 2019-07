Ook in Flevoland valt FVD buiten provinciebestuur

Na drieënhalve maand formeren heeft Flevoland als elfde provincie een nieuw College van Gedeputeerde Staten, bestaande uit zes partijen: VVD, CDA, PvdA, D66, ChristenUnie en GroenLinks. Forum voor Democratie, sinds maart de grootste partij in de Provinciale Staten, belandt ook hier buiten een college.

Flevoland was een van de drie provincies waar FVD bij de Provinciale Statenverkiezingen de grootste werd. In de weken die volgden probeerde ondernemer Annemarie van Gaal op verzoek van de partij als informateur een vijfpartijencoalitie te vormen van Forum, VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie.

Dat leek te lukken, totdat de PvdA zich half april terugtrok, nadat de achterban zich kritisch had uitgelaten over de samenwerking met FVD. Een nieuwe Flevolandse formatiepoging werd vervolgens geleid door Willibrord van Beek (VVD) en Bas Jan van Bochove (CDA).

Voortzetting van het oude college

Het resultaat van die poging is een voortzetting van het oude college, aangevuld met GroenLinks. Die partij levert ook het enige nieuwe gezicht onder de beoogde gedeputeerden: Cora Smelik. De andere vijf gedeputeerden blijven aan uit de vorige periode. De provincie wil onder meer „méér wind met minder molens” leveren volgens het coalitieakkoord.

Tijdens de nieuwe formatieronde had een aantal van de onderhandelende partijen nog zijn zorgen uitgesproken over de nipte meerderheid van de coalitie in de Provinciale Staten: samen bezetten de zes partijen 21 van de 41 zetels. „21 zetels is kwetsbaar” heette het in gesprek met de formateurs bij de VVD. De ChristenUnie noemde de stabiliteit van het college „een punt van zorg met 21 zetels, maar ook het feit dat we met zes partijen aan tafel zitten’’.

Teleurstelling voor FVD

De uitkomst is een teleurstelling voor FVD, zegt fractievoorzitter Gert-Jan Ransijn. Forum is in drie provincies de grootste – Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland – maar levert alleen in Limburg een gedeputeerde.

„Wij zijn niet eens meer benaderd”, zegt Ransijn. „Je wilt toch weten of je steun hebt die breder is dan die 21 zetels? Blijkbaar vonden ze dat niet nodig.”

Alleen in Zuid-Holland is nu nog geen provinciebestuur gepresenteerd. Maar ook dáár lijkt FVD erbuiten te vallen. Een combinatie van FVD, VVD en CDA zocht onder leiding van VVD-coryfee Hans Wiegel lange tijd naar andere partijen om een meerderheid mee te vormen, maar dat mislukte. Inmiddels lijkt er een brede coalitie van VVD, GroenLinks, CU/SGP, PvdA en CDA te komen.