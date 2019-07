Ook Amsterdam haakt af als mogelijke organisator Songfestival

Amsterdam wil het Eurovisie Songfestival van 2020 niet meer organiseren. Na de winst van Duncan Laurence in Tel Aviv, twee maanden geleden, wierp de gemeente zich op als kandidaat. Nu blijkt het echter onmogelijk het evenement in Amsterdam te organiseren, schrijft burgemeester Femke Halsema aan de gemeenteraad.

De hoofdstad is de vierde potentiële organisator die zich terugtrekt. Leeuwarden, Breda en Den Haag hebben eerder al laten weten dat ze niet meer in de race zijn om onderdak te bieden aan de internationale liedjeswedstrijd. Vijf steden willen het Songfestival nog wel binnenhalen: Rotterdam, Utrecht, Den Bosch, Arnhem en Maastricht.

Amsterdam is volgens Halsema vooral afgehaakt omdat de Ziggo Dome niet beschikbaar is. De concertzaal zou qua omvang en faciliteiten geschikt zijn, maar heeft in mei 2020 al reserveringen die niet kunnen worden afgezegd. Ook de RAI en de Johan Cruijff Arena zijn al bezet. Muziekhal Afas Live zou dan weer te klein zijn. Een buitenfestival in een grote tent bleek volgens Halsema uiteindelijk ook geen optie.

Plafond te laag

Voor Den Haag en Leeuwarden waren praktische obstakels ook de reden hun kandidatuur in te trekken. Het plafond van de WTC Expo-hal in Leeuwarden is niet hoog genoeg, liet de stad vorige maand weten. Den Haag heeft ook geen locatie voorhanden waar het Songfestival in past. Breda zegde maandag af uit vrees dat het evenement te duur zou worden.

In augustus moet duidelijk worden in welke stad het Songfestival zal plaatsvinden. Volgende week woensdag moeten de vijf overgebleven kandidaatsteden hun plannen klaar hebben. Het is overigens nog onduidelijk welk deel van de organisatiekosten voor rekening van de gaststad zal zijn.