OM: Wilders schuldig aan aanzetten tot discriminatie

Het Openbaar Ministerie vindt dat Tweede Kamerlid Geert Wilders door het Haagse gerechtshof tot een geldboete van 5.000 euro moet worden veroordeeld voor discriminatie van Marokkanen.

Volgens de advocaten-generaal Gerard Sta en Birgit van Roessel heeft Wilders zich door het ophitsen van zijn aanhangers in maart 2014 schuldig gemaakt aan het aanzetten tot haat en discriminatie tegen Marokkanen. Ook is er sprake van groepsbelediging omdat de fractieleider van de PVV „volstrekt ongefundeerd” een complete bevolkingsgroep heeft weggezet als tweederangs. In het speciaal beveiligde justitiële complex op Schiphol zeiden de aanklagers woensdag dat juist een politicus een bijzondere verantwoordelijkheid heeft om in een rechtsstaat zijn woorden zorgvuldig te kiezen.

De geëiste straf is identiek aan de eis in eerste aanleg. Als Wilders de boete niet betaalt, moet hij zestig dagen de cel in.

Politieke manifestatie

Wilders wordt door het OM vervolgd omdat hij op een politieke manifestatie in Den Haag op 19 maart 2014 aan zijn aanhangers vroeg: ‘willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?’. In antwoord hierop werd door het vooraf geïnstrueerde publiek zestien keer ‘minder’ gescandeerd. Een week daarvoor zei Wilders tegen de NOS dat hij hoopte dat mensen in Den Haag zouden kiezen voor „een stad met minder lasten en als het even kan ook wat minder Marokkanen”. Het gaat volgens de aanklagers om een toespraak „die insloeg als een bom”. „Een boodschap die onverdraagzaamheid tegen Marokkanen aanwakkert en tot verdeeldheid in onze samenleving leidt”.

Het OM verwerpt de verdediging van Wilders dat hij als politicus gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrijheid van meningsuiting. „Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar geen onbeperkte vrijbrief. Een mening mag wel in stevige bewoordingen worden geuit. Maar discriminatie wordt niet getolereerd. Ook dat signaal moet met het opleggen van een geldboete worden afgegeven.”

De afgelopen dagen heeft Wilders op Twitter voortdurend laten blijken geen vertrouwen te hebben in de rechterlijke macht. Het OM is volgens de politicus „totaal verziekt” en de „rechterlijke macht is gestoord”.

Het pleidooi van advocaat Geert-Jan Knoops en het laatste woord van de verdachte staan gepland in september. Knoops zei dat Wilders mogelijk zelf gaat pleiten.