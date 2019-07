‘Verdachten aanslag op Telegraafgebouw ook betrokken bij liquidaties’

Zeker twee van de tien verdachten van de aanslag op het Telegraafgebouw zouden ook betrokken zijn geweest bij twee liquidaties. Dat heeft het Openbaar Ministerie donderdag bekendgemaakt tijdens de eerste openbare zitting in deze zaak. Acht van de tien verdachten van de aanslag waren aanwezig bij de pro-formazitting in Amsterdam.

Volgens het OM zijn twee van de verdachten verantwoordelijk voor de ‘vergismoord’ op de 18-jarige Mohammed Bouchikhi in een Amsterdams buurthuis vorig jaar. Ook zouden ze een vader en zoon hebben op straat hebben geliquideerd in 2017 in Zoetermeer.

De politie is de vermoedelijke aanslagplegers via een groep autodieven op het spoor gekomen. Alle donderdag voorgebrachte verdachten zouden betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de aanslag op het gebouw van De Telegraaf. Degene die het OM verdenkt als opdrachtgever, is nog niet formeel als verdachte aangemerkt.

Lees ook: Autodieven leidden politie naar daders aanslagen redacties

Auto met jerrycan benzine en aansteker

Justitie stelt dat twee andere verdachten, Bilal El H. en Nabil D., leidinggaven aan een criminele organisatie die zich richtte op het stelen van snelle auto’s, om deze te verkopen als vluchtauto aan criminele klanten. In één geval zouden de verdachten er zelfs een jerrycan met benzine en een aansteker bij de auto hebben geleverd, stelt justitie. Ook wordt de mannen witwassen en valsheid in geschriften, het vervalsen van huurovereenkomsten en nummerborden, ten laste gelegd.

De tien verdachten zijn mannen van in de twintig uit Amsterdam, negen van hen zitten in voorarrest. Bij de zitting aanwezig waren Nabil D., Samir A., Zakaria N., Abduladim T., Omar A., Islam B., Achraf B. en Gaus Hoesein I., meldt een verslaggever van de lokale omroep AT5.

Op dinsdag 26 juni 2018 werd de gevel van het Telegraafgebouw geramd door een busje. In het busje stonden vaten met een brandbare vloeistof, die door de bestuurder werden aangestoken. Bij de brand die volgde raakte niemand gewond, maar het pand wel beschadigd.