OM: begeleider kinderdagverblijf deed er ‘alles aan om Stint te stoppen’

De begeleider van de Stint die in september betrokken raakte bij een dodelijk ongeluk in Oss, heeft er “alles aan gedaan om de Stint te laten stoppen”. Dat meldde het Openbaar Ministerie donderdag in een tussentijdse update over het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Justitie keek onder meer naar technische gebreken van de Stint, maar sprak ook met de bestuurder en getuigen van het ongeluk.

Ten tijde van het ongeluk stonden veel mensen bij de spoorwegovergang. Zij bevestigen de verklaring van de begeleidster van het kinderdagverblijf, die stelde dat ze op verschillende manieren heeft proberen te remmen. Dat lukte niet, waarna de Stint op de spoorwegovergang terechtkwam en werd geschept door een trein. Bij het ongeluk kwamen vier kinderen van 4, 6 en 8 jaar om het leven, de begeleidster en een elfjarig kind raakten zwaargewond.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doet nog uitgebreid onderzoek naar het voertuig zelf, maar heeft vooralsnog geen technische oorzaken van het ongeluk gevonden. Volgens een officier van justitie zijn er “geen breuken geconstateerd in de gasveer of de nuldraad”.

Momenteel wordt nog naar de motorcontroller van het voertuig gekeken, aldus het OM. „De deskundigen van het NFI willen deze ‘computer’ van de Stint goed uitlezen om te achterhalen of daarin is vastgelegd hoe de Stint kort voor het ongeluk functioneerde en of er een oorzaak is aan te wijzen.” Ook gaat het NFI botsproeven houden, in de hoop te weten te komen wat de invloed van de snelheid van de Stint was op het ongeluk.

Bedrijfsadministratie

In december nam het OM bedrijfsadministratie in beslag bij doorzoekingen van de producent van de Stint. Aangezien het om „zeer technische materie” gaat, verwacht het OM voorlopig nog niet met resultaten te kunnen komen. Daarnaast onderzoek de Inspectie SZW of het kinderdagverblijf aansprakelijk is, omdat de begeleidster voor het kinderdagverblijf werkte.

In april werd bekend dat de Stint in het nieuwe schooljaar waarschijnlijk weer de weg op mag. Deze moet dan wel voldoen aan een reeks nieuwe, strengere technische eisen.