Olietanker ‘onderweg naar Syrië’ tegengehouden bij Gibraltar

Gibraltar en het Verenigd Koninkrijk hebben voor de kust van Gibraltar een olietanker tegengehouden die onderweg zou zijn geweest naar Syrië. De tanker zou EU-sancties tegen het land van president Bashar al-Assad hebben overtreden, aldus de overheid van Gibraltar. Volgens dataplatform Refinitiv Eikon is de tanker volgeladen in Iran.

Het schip, de Grace 1, zou met een lading ruwe olie onderweg zijn geweest naar een raffinaderij in de Syrische stad Banias. Hiermee schendt de tanker het embargo op handel in olie met Syrië van de Europese Unie. De sancties tegen het Syrische regime gelden sinds het begin van de burgeroorlog in 2011, toen Assad pro-democratische protesten op bloedige wijze neersloeg.

Donderdagochtend zijn agenten en douanebeambten van Gibraltar, ondersteund door de Britse Royal Marines, aan boord gegaan van de tanker. Het schip en de vracht zijn vervolgens aan de ketting gelegd. De Europese Commissie en de Europese Raad zijn op de hoogte gesteld van het incident.

Bondgenoten

Eerder dit jaar ontstond er een gebrek aan olie in delen van Syrië die in handen zijn van het regime. In mei ontving Syrië volgens Reuters voor het eerst olie uit het buitenland toen twee tankers afmeerden. Een van deze schepen zou uit Iran zijn gekomen. Iran is een trouwe bondgenoot van president Assad.

Als het klopt dat de tanker die donderdag is tegengehouden ook uit Iran komt, overtreedt het schip mogelijk ook de Amerikaanse sancties tegen Iran. De VS willen alle handel in olie met de Islamitische Republiek stilleggen.