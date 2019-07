Nina Conti gebruikt publiek als buikspreekpop in Toomler zomerfestival

Het is een ijzersterke formule om in de zomer, als ‘gewone’ theaters op de waakvlam staan, een festival met comedians van internationale faam te organiseren. In Toomler gebeurt dit al voor de zevenentwintigste keer. Programmeur en host Stefan Pop wilde per se vrouwen het spits laten afbijten, hoe dungezaaid vrouwen ook nog steeds zijn in comedyland.

Sarah Kendall: tikkie kwaadaardig

Sarah Kendall opent de avond: een begenadigd verhalenverteller – ze scoorde meermaals op het Schotse kunstenfestival Edinburgh Festival Fringe – die onderkoelde Britse humor combineert met een zwartgallig, tikkie kwaadaardig karakter. Haar verhalen slaan regelmatig op hol, een doodnormale vliegreis wordt een verzenuwde kansberekening van het neerstorten van het toestel, een bezoek aan Center Parcs („hoe een Scandinavische gevangenis eruitziet”) een hels avontuur. Haar performance is een monument van zelfhaat, maar een absoluut zwaktebod is dat ze met een stapeltje A4’tjes in de hand staat. Dat ze veel opleest, vertraagt de show en het contact met het publiek wordt er niet beter op. Dan duurt een uur wel erg lang.

Mensen op rij 1: let op

Een wereld van verschil met Nina Conti, Engels acteur, comedian en buikspreker, die volop improviseert en iedereen meeneemt op haar jolly ride. Ze maakt daarbij volop gebruik van het publiek (let op, mensen op rij 1!). Conti zet haar toeschouwers kluchtige gezichtsmaskers op – het woord mombakkes is hier op zijn plaats – waarvan zij via een draadje de mond kan laten bewegen. Vervolgens laat ze hen conversaties hebben die alleen zij kan verzinnen. Hilarisch wordt het als ze een kersvers stel op het podium haalt en met summiere informatie hun hele relatie op scherp zet. Met een enkel woord en een schat aan stemmetjes schept Conti nieuwe werelden die zowel komisch als confronterend zijn. De illusie die buikspreken heet was nog nooit zo grappig.