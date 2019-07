Niet thuis

We hebben nieuwe bovenburen: Thijs en Felix. Felix is Duits, en hoewel zijn Nederlands behoorlijk goed is, blijven sommige dingen lastig. De ui-klank bijvoorbeeld, een bekend struikelblok voor nieuwkomers. Terwijl we een paar dagen na de verhuizing op het balkon zitten te genieten van de zon, wordt hij gebeld door de bezorger van de koelkast. Als hij na het gesprek heeft opgehangen zegt hij: „Thijs en thuis lijken te veel op elkaar. De bezorger vroeg of ik thuis was. Ik zei: ‘Nee, ik ben Felix.’”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 juli 2019