Nick Kyrgios: ongrijpbaar fenomeen met een talent voor controverse

Ongemakkelijke stiltes vallen, dinsdag in de perszaal op Wimbledon. De Australiër Nick Kyrgios (24), het enfant terrible van het internationale tennis, heeft net in een bizar duel landgenoot Jordan Thompson verslagen.

Hij neemt plaats voor de persconferentie, in een basketbaljack – hij was eigenlijk liever basketballer geworden, maar onder druk van zijn ouders koos hij voor tennis.

Eerder op de middag rende hij na een gewonnen punt als een dolleman rond, kreeg een waarschuwing voor het uitschelden van een lijnrechter, sloeg een onderhandse service en ‘tankte’ in 18 minuten de vierde set weg (6-0 verlies) om vervolgens de beslissende vijfde set met 6-1 te winnen.

Een journalist legt hem voor: je bent ‘gebageld’ (tennisterm voor het met 6-0 verliezen van een set) in de vierde set, waarna je het om wist te draaien.

Kyrgios onderbreekt hem: „Je beantwoordde net je eigen vraag, toch?”. Hij schudt geïrriteerd zijn hoofd.

Laat dat zien hoe onvoorspelbaar je bent, vraagt de journalist.

Kyrgios: „Als een bokser zijn handen naar beneden laat in een gevecht, betekent dat dan dat hij het niet probeert?” Hij laat een stilte vallen, kijkt de zaal in. „Ja of nee? Probeert hij het of niet?”

Het zou kunnen, stamelt de journalist.

Kyrgios: „Het zou een tactiek kunnen zijn, zou het niet?”

De journalist knikt.

Kyrgios, met strakke blik: „Hoe heeft de tactiek vandaag uitgepakt?” Hij kijkt de andere kant op en complimenteert zichzelf: „Goede vraag. Oh, this is fun.”

Als een andere journalist een vraag probeert te stellen, interrumpeert Kyrgios. „Nee, nee, jij hebt je beurt al gehad.” Hij wijst de zaal in. „De aardige vrouw daar had haar hand omhoog.” Hij geeft haar een knipoog.

Zege op Nadal in 2014

Het is kenmerkend voor Nick Kyrgios: het ongrijpbare fenomeen, met een talent voor controverse en provocatie. Deze donderdag speelt hij in de tweede ronde van Wimbledon tegen Rafael Nadal. Het heeft veel in zich om uit te groeien tot een schitterend duel, gepland als laatste partij op het centercourt. Vijf jaar nadat Kyrgios, als 19-jarige, de tenniswereld verblufte door in zijn debuutjaar op Wimbledon de toenmalige nummer één van de wereld – en tweevoudig kampioen – Nadal te verslaan.

Het wordt de wedstrijd van de „tegenpolen”, zoals Nick Kyrgios het zelf noemde. „Hij is letterlijk het tegenovergestelde.” Nadal is van de structuur, de discipline, de ongekende trainingsarbeid. Kyrgios is de showman met het natuurtalent, spelend op zijn intuïtie, zonder coach en zonder veel te trainen. Juist dat onberekenbare kan Nadal ontregelen.

Het kan ook een persoonlijke clash worden, door de vete die de afgelopen tijd is gegroeid tussen de twee. In een thriller in het Mexicaanse Acapulco in februari versloeg Kyrgios hem, na afloop verweet Nadal de Australiër een „gebrek aan respect” omdat hij een onderhandse service had geslagen.

En oom Toni, Nadals oude coach, zei eerder dit jaar op de Spaanse radio dat het gedrag van Kyrgios, die in 2016 wekenlang werd geschorst omdat hij opzichtig een partij verloor, „slecht” was voor de sport. „Zijn houding is vrij pijnlijk.” Ook verweet hij hem een gebrek aan opleiding. „Ik heb twaalf jaar op school gezeten, idioot”, reageerde Kyrgios.

Gevraagd naar zijn relatie met Kyrgios zei Nadal dinsdag bij de BBC: „I’m too old for this stuff.”

Na zeges van Nadal is er vaak niks aan de hand, vertelde Kyrgios in de podcast No Challenges Remaining, in mei. „Maar zodra ik hem versla, heeft hij geen respect voor mij.” Dat zei hij tijdens het toernooi van Rome, waar hij gediskwalificeerd werd nadat hij woest een stoel op de baan had gegooid. Vervolgens trok hij zich – officieel vanwege ziekte – terug voor Roland Garros. „Absolutely sucks”, zei hij over dat toernooi, enkele dagen eerder nog.

Haat-liefdeverhouding

„Het is een beetje een haat-liefdeverhouding, je mag hem of je mag hem niet”, zei Robin Haase vorig jaar tijdens Wimbledon, toen hij tegen hem speelde. Het is het dubbele aan Kyrgios: zijn gedrag wordt afgekeurd, maar tegelijkertijd wil iedereen zijn wedstrijden zien.

Als zijn hoofd ernaar staat, is Kyrgios van de buitencategorie. Tegen Nadal staat het 3-3 in onderlinge ontmoetingen en Novak Djokovic won in twee duels nog geen set van hem.

Hij gold als toekomstig toptienspeler, maar is nu afgezakt naar de 43ste plek. „Een erg getalenteerde, gevaarlijke speler”, zei Nadal dinsdag over Kyrgios. „Áls hij wil tennissen.”

Robin Haase is woensdag uitgeschakeld in de tweede ronde van Wimbledon. Het werd 7-6, 7-5 en 7-6 voor het Canadese servicekanon Milos Raonic, die in 2016 de finale haalde in Londen. Haase had de kans om de eerste set uit te serveren. Maar hij gleed ongelukkig uit en verloor vervolgens zijn servicegame en de tiebreak. Raonic sloeg 32 aces. Donderdagmiddag speelt Kiki Bertens, nummer vier van de wereld, in de tweede ronde op baan 18 tegen de Amerikaanse Taylor Townsend, 123ste van de wereld.