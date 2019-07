Mijn dochter plaatst sexy selfies

Moeder: „Toen ik dit jaar met mijn dochter op een strandvakantie was, zag ik dat ze sexy foto’s van zichzelf online plaatste. Je weet wel, helemaal in de make-up, bikini aan, en dan op haar knieën in de branding. Dat beviel me helemaal niet. ‘Hoe wil jij jezelf aan de wereld laten zien?’ vroeg ik. Ze zei ‘Mam, het is maar Snapchat’. Maar iemand hoeft er maar een screenshot van te maken en ze staan voor de rest van haar leven online.

„Na overleg met haar vriendinnen concludeerde ze: ‘Het zijn mooie foto’s, en ik ben trots op mijn lichaam, dus ik mag mijzelf best laten zien’. En: ‘Zou je hetzelfde reageren als ik een jongen was geweest, en het om een sixpack was gegaan?’

„Moet ik me hier nu wel of niet druk om maken?“

Normaal tienergedrag

Patti Valkenburg: „Het posten van sexy selfies lijkt vrij normaal tienergedrag geworden. Mijn collega Annemarie van Oosten heeft gevonden dat ongeveer dertig procent van de jongens in het laatste half jaar een sexy selfie heeft gepost, en ongeveer de helft van de meisjes.

Patti Valkenburg is hoogleraar media, jeugd & samenleving aan de Universiteit van Amsterdam.

„Sexy zijn is een belangrijk onderdeel van de tienercultuur. Ook sexy videclips en sexy influencers als Kylie Jenner zijn daarvan een onderdeel. In de adolescentie ontdekken tieners hun seksualiteit, en experimenteren daarmee op basis van feedback van anderen. Sociale media zijn tegenwoordig een belangrijk platform om hun seksuele identiteit te ontwikkelen. Net als vroeger op het schoolfeestje proberen tieners onder meer met kleding uit wat hun omgeving van hen vindt. De reacties op zulke selfies zijn ook meestal positief.

„Het is wel belangrijk om er met uw dochter over te praten. Waarom plaatst ze zulke foto’s? Is het omdat ze er blij van wordt of om uitsluitend goedkeuring van anderen te krijgen? Het eerste is op een relatief onschuldige manier haar seksualiteit ontdekken. In het tweede geval kan ze gaan denken dat sexy zijn belangrijker is dan wie zij is als persoon.

„Een sexy selfie, - bikini, billen, laag decolleté, zwoel de camera in kijken, is wat anders dan sexting, waarbij iemand mogelijk compromitterende naaktfoto’s verstuurt. Dat is een grens om in de gaten te houden.“

Open communicatie

Samira van Bohemen: „Er wordt maatschappelijk neergekeken op dit soort foto’s. We noemen ze narcistisch, een vorm van onzekerheid, een product van onderdrukking van meisjes. Maar in mijn onderzoek blijken meisjes die sexy selfies plaatsen mediawijzer dan volwassenen denken, en zijn ze niet onkritisch op sociale rolpatronen. Dat zie je hier ook, dochter plaatst het op Snapchat, niet op Instagram. Ja, er kan een screenshot worden gemaakt maar ze krijgt dan wel een melding wie dat doet. Ze heeft er zo veel meer controle over dan bij Instagram. Ook zegt ze meteen: ‘Maar mogen jongens met hun sixpack dan wel op de foto?’

Samira van Bohemen is universitair docent aan de Erasmus School for Social & Bahavioral Sciences, en doet onderzoek naar jongeren en seksualiteit.

„Er zit een grote plezierkant aan het maken en posten van die selfies en de positieve reacties die ze vaak opleveren. Vergeet ook niet dat de datingwereld tegenwoordig online plaatsvindt, en dat jongeren skills moeten hebben om te verleiden met foto’s.

„Mocht het toch misgaan, zijn de foto’s te sexy, of gebeurt er iets anders vervelends, wees dan niet veroordelend. We zien meisjes nog te veel als de gatekeepers van seksualiteit. ‘Let op dit, let op dat. Wees niet naïef.’ Het is beter om ondersteunend te zijn en de communicatie open te houden.“