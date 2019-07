Migranten beschoten na luchtaanval Tripoli, dodental opgelopen

Bewoners van het detentiecentrum voor migranten in Tripoli dat dinsdag werd getroffen door een luchtaanval zijn volgens de Verenigde Naties mogelijk beschoten door Libische bewakers toen zij wilden vluchten voor de bombardementen. Het dodenaantal is inmiddels opgelopen tot ten minste 53, onder wie 6 kinderen, meldt persbureau Reuters. Zeker 130 mensen raakten gewond.

Het is het hoogste gerapporteerde dodenaantal door luchtaanvallen sinds het Libische Nationale Leger (LNA), onder leiding van krijgsheer Khalifa Haftar, drie maanden geleden een grond- en luchtoffensief lanceerde om Tripoli te veroveren. De hoofdstad is nu nog in handen van de internationaal erkende regering. „Het aantal dodelijke burgerslachtoffers sinds het offensief startte, is met deze aanval bijna verdubbeld”, aldus de VN in een rapport.

Er zitten nog zo’n 500 migranten en vluchtelingen in andere delen van het detentiecentrum in het centrum van de wijk Tajoura, in het oosten van Tripoli. Het centrum ligt dicht bij een militaire basis. „Ondanks de risico’s blijven de Libische autoriteiten vluchtelingen en migranten naar de plek vervoeren”, aldus de VN in een rapport. Bij een luchtaanval van de Libische internationaal erkende regering raakten begin mei al twee mensen gewond.

De regering in Tripoli houdt de LNA verantwoordelijk voor de aanval van dinsdag. VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet zei woensdagnacht in een verklaring de luchtaanvallen mogelijk aan te merken als een oorlogsmisdaad.