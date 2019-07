Meryl Streep schittert als schoonmoeder ‘from hell’ ●●●●

Big Little Lies, een van de beste series van 2017, keert terug voor een tweede seizoen. Het moordmysterie over vijf vrouwen in de rijke Californische kustplaats Monterey en hun geworstel met leven, liefde en de opvoeding van hun kinderen was zeer amusant maar sneed ook serieuze thema’s aan: huiselijk geweld, verkrachting en achteloos seksisme.

Big Little Lies, winnaar van vijf Emmy Awards, had al geweldige hoofdrollen voor vijf actrices maar voegt daar nu met Meryl Streep een troefkaart aan toe. Zij speelt Mary Louise, de moeder van Perry, de gewelddadige echtgenoot van Celeste (Nicole Kidman) die aan het eind van het eerste seizoen van de trap werd geduwd en overleed. Dat Perry ook Jane (Shailene Woodley) had verkracht en de vader is van haar zoontje was toen al duidelijk geworden.

Serie Big Little Lies, seizoen twee Zeven afleveringen van 60 min. HBO Te zien op Ziggo Movies & Series ●●●●●

De Monterey 5, zoals de vijf vriendinnen in de lokale media worden genoemd, hadden dus alle reden om Perry in een verhit moment van de trap te gooien. Maar komen ze er ook mee weg? Dat is de vraag die centraal staat in het tweede seizoen. Hoewel de showrunner nog steeds een man is, David E. Kelley, zitten er voor- en achter de camera vrouwen op sleutelposities. Zo wordt de serie geproduceerd door de productiemaatschappijen van Nicole Kidman en Reese Witherspoon, is de regie in handen van Andrea Arnold (Fish Tank en tv-serie I Love Dick) en is het verhaal van het nieuwe seizoen bedacht door Liane Moriarty, op wier gelijknamige boek de eerste reeks was gebaseerd. Op basis van Moriarty’s verhaallijnen schreef David E. Kelley opnieuw de scenario’s voor zeven afleveringen.

Naast Celeste en Jane keren ook de andere vrouwelijke hoofdpersonen terug: Witherspoon als makelaar Madeline, Laura Dern als neurotische control freak Renata en Zoë Kravitz als Bonnie, de vrouw die Perry uiteindelijk het fatale duwtje gaf. Hierdoor loopt zij rond met diepe schuldgevoelens en worstelt zij met de vraag of zij zich niet alsnog bij de politie moet aangeven. Het overspel van Madeline, in seizoen 1 ging zij vreemd met de theaterdirecteur, komt uit, waardoor zij en haar echtgenoot Ed in een huwelijkscrisis raken. Renata’s man krijgt tot haar grote woede („I will not not be rich”) wegens fraude de belastingdienst achter zich aan en Jane ontmoet op haar werk een leuke jongen.

Maar spil in al deze nieuwe verhaallijnen is Celeste die om moet zien te gaan met de afwezigheid van Perry. Haar gevoelens over haar overleden echtgenoot zijn complex: zij mist hem maar heeft ook flashbacks naar zijn gewelddadigheden. Celeste verdooft zich soms met slaappillen maar moet ondertussen ook voor haar twee kinderen zorgen. Hier komt Mary Louise (Streep) om de hoek kijken. Zij is naar Monterey gekomen om Celeste en haar jongens bij te staan maar heeft stiekem een geheime agenda. Zij gelooft niet dat de dood van haar geliefde zoon Perry een ongeluk was en gaat eigenhandig op onderzoek uit, met gevolgen voor alle Monterey 5. Op basis van vier van de zeven afleveringen kan geconstateerd worden dat Bonnies tot nu toe onduidelijke verleden ook een rol van betekenis gaat spelen, met speciale aandacht voor haar voodoo-praktiserende moeder.

Het nieuwe seizoen van Big Little Lies houdt vast aan de stijl van twee jaar geleden, waarbij korte flashbacks verweven worden in de scènes die in het heden spelen. De serie leunt daarbij op de fraaie, droomachtige locaties maar vooral op de spitse dialogen. Die geven vervolgens de actrices, maar ook de acteurs, alle ruimte om te schitteren.

Dat Meryl Streep die kans met beide handen grijpt, verrast natuurlijk niet. Haar rol als schoonmoeder ‘from hell’ is schitterend, zowel in de uiterlijkheden – bril met dikke glazen, degelijk kapsel – als in timing en vorsende blikken. Zij doorziet veel en voelt aan alles dat de vrouwen iets te verbergen hebben. Daarbij schuwt zij geen middel om achter de waarheid te komen, van vleierij tot beledigingen en juridische actie. Vooral die beledigingen, iets waar de serie sowieso goed in is, worden door Streep & consorten heerlijk opgediend.

Je kunt een recensie vullen met haar snedige oneliners en als complimenten verpakte dodelijke opmerkingen. In een sterke scène geeft Mary Louise (Streeps echte voornaam) een ijselijke schreeuw waarbij Celeste haar stil probeert te krijgen: „Wat, is mijn rouw te luid voor je?”