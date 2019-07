Lees over film, dan wordt het kijken leuker

Onderschat de kracht van culturele uitingen niet, ze kunnen onze emoties in vuur en vlam zetten, schrijft criticus Peter Biskind in het voorwoord van The Sky is Falling. En die emoties kunnen grote veranderingen teweegbrengen. Als voorbeeld noemt hij dat het boek De Hut van Oom Tom (1852) de Amerikaanse Burgeroorlog aanwakkerde. En denk aan hoe de film The Birth of a Nation (1915) de Ku Klux Klan nieuw leven inblies. Aan president en oud-acteur Ronald Reagan die een defensieproject vernoemde naar sf-film Star Wars en Clint Eastwood citeerde tijdens een persconferentie (‘go ahead, make my day’, tegen het congres, over belastingplannen).

Op de plek waar de grootste films vandaan komen is de laatste jaren veel tumult. Records worden verbroken met franchisefilms. Niet sterren als Tom Cruise of Will Smith maar Star Wars, DC Comics en vooral Marvel leveren nu de gegarandeerde kaskrakers. Journalist Ben Fritz illustreert de verandering in zijn boek The Big Picture aan de hand van de best bezochte film van 1988: „Een film als Rain Man zou vandaag de dag waarschijnlijk niet eens gemaakt worden. Geen studio zou nu 50 miljoen dollar uitgeven aan een origineel scenario en twee filmsterren.” En dan werd Hollywood ook nog opgeschud door #MeToo en #OscarsSoWhite.

Laten we deze zomer dus eens in filmboeken duiken, die vaak helaas alleen in het Engels te krijgen zijn. Wat gebeurt er nu in Hollywood, wat zijn de politieke ideologieën van helden en schurken, en wat doet het met ons, de kijkers?

Naast relevant is het trouwens gewoon heel leuk om te lezen over hoe en waarom films gemaakt worden. Zo leer je dat Avengers en Batman vol politieke bespiegelingen zitten.

Begin hiermee

Begin met The Big Picture van de Amerikaanse journalist Ben Fritz. Op prettige wijze vertelt hij wat er de afgelopen tien jaar in Hollywood is veranderd. Dan The Sky is Falling van Peter Biskind. Met tal van voorbeelden, van Marvel tot The Walking Dead, toont hij aan hoe de politiek in films en series steeds extremer is geworden. Ga verder met Sleeping with Strangers, het nieuwe boek van filmnestor David Thomson, over seksualiteit in film en hoe wij worden verleid. Stop daar niet, Thomson heeft een uitgebreid oeuvre filmboeken.

The Sky is Falling, Peter Biskind, Allen Lane, 252 blz, 22 euro

The Big Picture, Ben Fritz, Mariner Books, 304 blz, 16,99 dollar

Sleeping with Strangers, David Thomson, Alfred A Knopf, 352 blz, 22 euro