Kiki Bertens door naar derde ronde op Wimbledon

Tennisster Kiki Bertens heeft donderdagmiddag de derde ronde van het Londense tennistoernooi Wimbledon bereikt. De als vierde geplaatste Nederlandse won in drie sets van de Amerikaanse Taylor Townsend: 3-6, 7-6 en 6-2.

Bertens moest op baan achttien van ver komen. De eerste set ging lang gelijk op, tot Townsend Bertens na acht games voor het eerst brak. Daarna liep ze uit, en was de set met enige overmacht voor haar. Anders was het in de tweede set, waar de tennissers om beurten elkaars servicebeurten wonnen. Lang leek het dat Townsend winnaar zou worden in dat stuivertje wisselen. Bertens overleefde zelfs een wedstrijdpunt.

De tie-break die nodig om de tweede set te beslechten, bracht Kiki Bertens terug in de wedstrijd: 7-5. In de derde en laatste set schudde ze de Amerikaanse van zich af. Het werd 6-2. Ze neemt het in de volgende ronde op tegen Barbora Strycova uit Tsjechië, de nummer 54 van de wereld.

Haase

Angelique Kerber, vorig jaar de kampioen op Wimbledon, werd donderdag verrassend uitgeschakeld door Lauren Davis. Bertens kwam vorig jaar tot de kwartfinale in Londen.

Woensdag was de tweede ronde in het mannentoernooi het eindstation voor Robin Haase. Hij verloor in drie sets van de Canadees Milos Raonic.