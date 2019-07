Inzet stroomstootwapen door politie vorig jaar gehalveerd

Het aantal keer dat een politieagent een stroomstootwapen gebruikte, is in een jaar tijd gehalveerd. Dat meldt de politie donderdag. Tussen februari 2018 en diezelfde maand dit jaar is 170 keer een stroomstootwapen getrokken. In het jaar daarvoor gebeurde het nog 343 keer. De politie wil op basis van die bevindingen het liefst dat iedere medewerker in de „basispolitiezorg” met een stroomstootwapen wordt uitgerust.

Het stroomstootwapen is, mits juist gebruikt, een goede toevoeging aan de uitrusting van de basispolitie. Dat concludeerde de Politieacademie vorig jaar.

Eenheden in Zwolle, Amersfoort, Rotterdam en Noord-Nederland mogen sinds 2017 bij wijze van proef een stroomstootwapen gebruiken bij „lastige gevaarsituaties” zoals aanhoudingen. Slechts 48 keer werd daadwerkelijk geschoten. In andere gevallen werd alleen gedreigd of gericht met het wapen.

Schokmodus

Het gebruik van de bekritiseerde schokmodus, waarbij het wapen direct op de huid wordt geplaatst, is van 75 keer teruggelopen naar 32. Portefeuillehouder bij de politie Frank Paauw (tevens korpschef in Amsterdam) zegt daarover: „Vaak is een waarschuwing dat het wapen kan worden ingezet genoeg om medewerking te krijgen.”

In juni vorig jaar is al door de politieacademie geconcludeerd dat de inzet van het wapen in zulke gevallen nuttig is, maar dat aanpassingen wel nodig waren. Zo moest er onder andere een begrenzer op het wapen komen, waardoor de duur van het toedienen van stroom korter zou worden. Daarnaast waren de trainingen in het gebruik van het wapen in 2018 „te kort en onvolledig”.

Tweede Kamerdebat

Omdat de vergunning voor de proef met stroomstootwapens nog doorliep tot en met februari van dit jaar, is men in Zwolle, Amersfoort en Rotterdam doorgegaan met testen. Noord-Nederland was toen al afgehaakt. In het pilotjaar bleek de inzet van een stroomstootwapen daar maar één keer nodig. De aanbevelingen uit de monitor die in juni vorig jaar is gepresenteerd, hebben volgens de politie resultaat opgeleverd.

Amnesty International pleitte na afloop van het eerste proefjaar nog voor een stop op het gebruik van stroomstootwapens.

Dit najaar debatteert de Tweede Kamer over de vraag of een stroomstootwapen definitief moet worden toegevoegd aan de basisuitrusting van agenten. Arrestatieteams gebruiken het wapen al.