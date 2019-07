Hulpdiensten hadden niet geoefend voor grote storing 112

Hulpdiensten hadden zich niet voorbereid op het volledig uitvallen van noodnummer 112, zoals vorige week maandag. Er waren geen oefeningen gehouden omdat de politie de kans zeer klein achtte dat 112 helemaal niet meer bereikbaar zou zijn. Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) schrijft dat donderdag aan de Tweede Kamer.

De politie verwachtte dat netbeheerder KPN, dat de 112-communicatie faciliteert, in geval van problemen gebruik kon maken van noodsystemen. Daardoor was het volgens de politie niet nodig te oefenen voor het „zwaarste scenario”, aldus Grapperhaus. Vorige week maandag vielen alle noodsystemen van KPN echter gelijktijdig uit, waardoor het alarmnummer niet meer te bereiken was.

Grapperhaus legde vorige week verantwoording af aan de Kamer. Lees ook: ’112 werkte, maar was onbereikbaar’

Er lag wel een draaiboek klaar voor een complete 112-uitval, schrijft Grapperhaus, maar dat kon niet volledig worden opgevolgd. Het draaiboek ging ervan uit dat het algemene nummer van de politie, 0900-8844, wel bereikbaar zou blijven. Vorige week viel ook dat nummer uit. Communicatie vanuit hulpdiensten over reserve-noodnummers verliep soms chaotisch. Ook met het verspreiden van NL-Alerts ging van alles mis.

Draaiboek aangepast

Of hulpdiensten in het vervolg wel gaan trainen op het totaal onbereikbaar zijn van 112, kon een woordvoerder van het ministerie van Justitie niet zeggen. Grapperhaus heeft wel opdracht gegeven het draaiboek voor een zware 112-storing aan te passen, zodat het ook rekening houdt met uitval van het algemene politienummer.

Het duurde uren voordat KPN de storing had opgelost. In Breda konden de familieleden van een onwel geworden vrouw 112 niet bereiken, waarna zij overleed. Ook in Den Haag lijkt de storing een leven te hebben gekost.