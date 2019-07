Hoe zorgt de eikenprocessierups bij u in de buurt voor overlast?

Recreatiegebieden die gemeden moeten worden, delen van een stad die zijn afgezet: de impact van de processierups kan groot zijn. De brandharen van de rups veroorzaken verschillende soorten klachten bij mensen, zoals kleine, pijnlijke wondjes in de opperhuid, ogen of longen. Daarbij komt dat de rups lastig te bestrijden is.

