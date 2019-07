Helft uitzettingen van asielzoekers met vliegtuig mislukt

Bijna de helft van alle geplande uitzettingen per vliegtuig van asielzoekers, is in 2018 mislukt. In totaal gaat het om 3.260 onsuccesvolle pogingen, ruim duizend meer dan in 2016. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid na berichtgeving van de NOS donderdag.

Een uitzetting kan bijvoorbeeld niet doorgaan omdat een asielzoeker een nieuwe juridische procedure begint. Ook verdwijnen migranten in de illegaliteit voordat ze op het vliegtuig kunnen worden gezet. Overigens betekent een geannuleerde vlucht niet per se dat een vreemdeling later niet alsnog vertrokken is, zegt het ministerie.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel, VVD) noemt de cijfers tegenover de NOS „zorgelijk” en zegt het aantal mislukte uitzettingen zo snel mogelijk te willen verminderen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid kan niet zeggen hoe hoog de ticketkosten zijn die verspild worden.

In 2018 werden er in totaal 6.670 vliegtickets geboekt voor asielzoekers die Nederland moesten verlaten, waarvan er dus 3.410 doorgingen. Twee jaar eerder ging het nog om 5.220 geplande vluchten, waarvan 40 procent werd geannuleerd. Dat percentage liep in 2017 al op naar 46 procent (3.150 mislukte uitzettingen).