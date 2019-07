Even uit die auto

Waar Cindy Tuttle (61) vandaan komt, laat zich raden. ‘Made in USA’ staat er in dikke witte letters op de tong van haar schoenen. „Ik kom uit North Carolina, from the south”, zegt ze trots.

De Verenigde Staten vindt ze geweldig, en tóch grijpt ze iedere kans om even aan het land te ontsnappen. Car country, noemt ze het. „Er is toch niets fijner dan lopen? Gewoon lopen. Of fietsen, zoals jullie Nederlanders doen. Maar die auto, nee, gek word ik ervan. Het is het enige dat ik zou willen veranderen.”

Toen ze tijdelijk met haar man naar Hongkong emigreerde, zo’n twintig jaar geleden, had ze geen auto. Heerlijk vond ze dat. „Ik miste het geen moment. Alles was op loopafstand en anders maakte ik gebruik van het openbaar vervoer. Hier in Nederland krijg ik dat gevoel opnieuw, doordat iedereen fietst. Of je nu zakenman bent of serveerster. In Amerika kennen we dat helemaal niet. Zonder auto kom je nergens.”

Zoals ze haar man achterna ging naar Hongkong, zo reist ze nu met hem naar Nederland. Hij werkt in de licht-industrie en komt ieder kwartaal op een ander continent met zakelijke partners bijeen voor overleg. „Ik ga bijna altijd met hem mee. Overdag heeft hij overleg, dan heb ik tijd om het land te verkennen. ’s Avonds zien we elkaar weer en eten we in een restaurant. Het is voor mij een ontspannen manier van reizen, voor mijn man is het keihard werken.”

Lang geleden was ze al eens in Nederland, hoe lang geleden weet ze niet meer precies. Ook toen ging ze met haar man mee. „Ik bezocht vooral toeristische plekken, van die plekken uit boekjes. Nu zoek ik meer het pure Nederland op, de kleine steden. Daar zijn de mensen liever en is het leven minder gehaast. Dan kom ik pas écht tot rust.”

Het leukste aan Nederland vindt ze de manier waarop in steden rekening wordt gehouden met de dieren. „Neem de grachten, daar leven eenden en andere watervogels met hun jongen. Het lijkt alsof ze het naar hun zin hebben, anders bouwen ze er geen nest. Dat zie je niet in de VS.”