Europees voetbal op Welshe campus

Een jongensboek, zo kan het verhaal van Cardiff Metropolitan University FC met recht worden genoemd. Het voetbalteam, dat bestaat uit studenten en medewerkers van de universiteit, kwalificeerde zich eind mei voor Europees voetbal. Donderdag speelt het in Cardiff de beslissende wedstrijd in de eerste voorronde van de Europa League, tegen Progrès Niedercorn uit Luxemburg.

Op 19 mei voltrok zich een klein wonder op het kunstgrasveld van de Cyncoed Campus, het terrein van Cardiff Metropolitan University. In de penaltyreeks van de finale van de play-offs in de Welsh Premier League stopte doelman Will Fuller drie strafschoppen. Door de heldendaad van Fuller, voorzitter van de studentenunie, kroonde de universiteitsploeg zich tot winnaar van de strijd om Europees voetbal.

„Sindsdien is het een roller coaster ride”, vertelt Bradley Woolridge (26) aan de telefoon. Woolridge is aanvoerder van ‘Cardiff Met’ én promovendus aan de universiteit. „Wij zijn het enige universiteitsvoetbalteam op het hoogste niveau van Wales. Bijna alle andere teams bestaan uit semi-profs.” Dat Cardiff Met het voor elkaar kreeg om met een groep van voornamelijk studenten in de Europa League te mogen spelen, heeft veel losgemaakt.

En niet alleen in Wales. „Laatst stonden we op de voorpagina van een grote Argentijnse krant. De hele wereld leeft mee met ons sprookje. Bizar wel.”

Vierde niveau

Nog nooit kwalificeerde een voetbalteam van een Britse universiteit zich voor de Europa League. Dat het juist Cardiff Met wel is gelukt, is helemaal bijzonder. De universiteit was zes jaar geleden nog actief in de Welsh Football League Division Three, het vierde niveau van Wales.

Maar in 2009 begon eenmalig Welsh international Chris Edwards als coach bij de ploeg. Onder leiding van de oud-prof van onder meer Swansea City en Nottingham Forest volgden drie promoties in vier seizoenen. Sinds 2016 speelt Cardiff Met op het hoogste niveau in Wales, en nu mag het dus ook Europa in.

De opmerkelijke prestaties trokken de aandacht van de Britse voetbalwereld. Spits Adam Roscrow verdiende zelfs een transfer naar AFC Wimbledon, een club die uitkomt op het derde niveau van Engeland. „Het laat zien dat alles mogelijk is”, zegt Woolridge. Zelf ziet hij een transfer naar een andere club niet zo snel gebeuren. „Ik voetbal omdat ik het leuk vind. De focus ligt op studeren. Maar een aantal van onze spelers droomt wel van een overstap. Dat is ook niet gek, want hier verdien je niets.”

De kwalificatie leverde de universiteit 200.000 euro op, maar daar zien de spelers niets van terug. „Sterker nog, we betalen allemaal gewoon 150 pond contributie.”

Bij de loting voor de eerste kwalificatieronde van de Europa League werden The Archers, zoals de bijnaam van alle sportteams van de universiteit luidt, gekoppeld aan Progrès Niedercorn. Woolridge: „We hebben de loting bekeken via een haperende stream op een telefoon. Niedercorn eindigde afgelopen seizoen als nummer vier van Luxemburg. Twee jaar geleden schakelde de club het Schotse Rangers FC uit in de eerste voorronde.

Luxemburg

De heenwedstrijd in Luxemburg werd vorige week gespeeld in Differdange. „Een unieke ervaring”, aldus Woolridge. „We zijn naar Luxemburg gevlogen, samen met ruim honderd supporters. In het stadion zaten tweeduizend toeschouwers, geloof ik. Dat zijn er tien keer zoveel als tijdens een gemiddelde thuiswedstrijd van ons.”

De uitwedstrijd tegen Progrès Niedercorn werd met minimaal verschil verloren (1-0). Toch is het vertrouwen in kwalificatie voor de volgende voorronde groot. „We speelden een aardige wedstrijd en konden goed partij bieden”, zegt Woolridge. „Vooraf was het lastig om het niveau van de tegenstander in te schatten. Ons doel was vooral om niet van de mat gespeeld te worden, zodat de wedstrijd in Cardiff nog genoeg kansen zou bieden. Door georganiseerd te spelen is dat gelukt.”

De thuiswedstrijd zal donderdag worden gespeeld in het Cardiff International Sports Stadium, waar plaats is voor 4.953 fans. De spelers van Cardiff Met gaan ervan uit dat het stadion minstens halfvol zit. Woolridge: „Het leeft enorm op de campus, iedereen heeft het erover.”

Hij geniet van alle aandacht, maar wel met mate. „Ik ben druk aan het studeren. Veel teamgenoten zijn al klaar met tentamens, maar mijn collegejaar is nog niet afgelopen.”