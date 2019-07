Dubbelgangers van Nachtwacht pronken op exacte, grote fotoreplica

Stergrimeur Arjen van der Grijn

Ster-grimeur Arjen van der Grijn, bekend van onder meer Jiskefet en types van Koot en de Bie, was verantwoordelijk voor het perfectioneren van pruiken en baarden. „Het was een van mijn meest ingewikkelde klussen.” De foto werd in hyperhoge resolutie genomen; 100 megapixel, de grootste Nikon in de winkel biedt tot 50 megapixel. En er mocht voor de gezichten niet gefotoshopt worden. „Daardoor vielen pruiken en trucjes af: de constructies van lijm en tule zouden zichtbaar zijn”, legt Grijn uit. De helmen waren zijn redding. „Die zijkanten van de pruiken kon ik onder de helm plakken, zodat je de tule net niet zag”. En hij heeft het „ouderwetse handwerk” hernomen. “Dat is met los haar werken, per haartje dus. Als snorren en baarden niet klopten, plakte ik per stuk bij”. En Grijn droeg iedereen op: „Laat alle haar wild groeien!” Het meeste was meteen goed, de rest heeft hij met trimmer en foto in de hand secuur in de juiste coup geschaafd; boetseren met baarden.