De kinderen van Karbaat

YVETTE HUBBERS

4 maart 1977

„Ik hoorde pas op mijn negentiende, toen mijn ouders gingen scheiden, dat mijn vader niet mijn echte vader was. Het was een enorme schok. Het vertrouwen in mezelf maar ook in anderen kreeg een flinke knauw. Wat een bedrog. Als mijn ouders al zo lang tegen me logen, was het dan wel waar wat andere mensen zeiden? Ik kon mezelf nauwelijks in de spiegel aankijken, wist niet meer wie ik was. Mijn moeder liet mij de rekening van Karbaat zien. 100 gulden! Dat was blijkbaar wat ik waard was. Met mijn rechtenstudie ben ik gestopt. Het was me allemaal teveel.

Ik was wel nieuwsgierig wie mijn biologische vader zou zijn. Toen bleek dat ik een kind van Karbaat was, kon ik dat nauwelijks bevatten. Ik was op zoek naar een speld in een hooiberg en die had ik gevonden. Het gaf rust. Ik heb gelijk van alles over hem opgezocht. Het was niet echt een knapperd. Tot die dag dacht ik altijd dat mijn vader een bijklussende student was. Toch was het geen teleurstelling. Ik ben niet boos. Mijn moeder had een aantal wensen; de donor moest blond zijn, met blauwe ogen, universitair geschoold. Dat heeft hij allemaal waargemaakt. Alleen was ze de wens vergeten dat hij slank moest zijn, dat is wel jammer, haha. Mijn zus wil niet weten wie haar donor is. Zij zegt: ik heb al een vader. Maar voor mij staan die dingen los van elkaar. Het is en-en.”