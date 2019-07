Boot met migranten zinkt bij Tunesië: 82 vermisten

Tientallen migranten zijn waarschijnlijk om het leven gekomen doordat hun boot in de nacht van woensdag op donderdag is gezonken voor de kust van Tunesië. Het vaartuig had 86 opvarenden, van wie er nog 82 worden vermist, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) volgens persbureau AP.

Vier mensen overleefden de scheepsramp, in de buurt van de kustplaats Zarzis. Zij werden door Tunesische vissers uit het water gehaald. Een van hen, een man uit Ivoorkust, stierf later alsnog. De andere drie overlevenden liggen in het ziekenhuis. Bronnen bij de Tunesische regering en de Rode Halve Maan melden aan persbureau Reuters dat de boot vertrokken was vanuit Libië.

Ruim 1.400 doden

Op de Middellandse Zee verdrinken geregeld migranten. Mensensmokkelaars sturen hen met gammele boten de zee op, vaak zonder voldoende brandstof om Italië of Spanje te halen. Twee maanden geleden kwamen voor de kust van Tunesië ook al tientallen migranten om doordat hun boot zonk. De oversteek van de Middellandse Zee kostte volgens de IOM vorig jaar aan ruim 1.400 mensen het leven.

In Libië stierven eerder deze week nog meer dan vijftig migranten bij een luchtaanval op een detentiecentrum in de Libische hoofdstad Tripoli. Honderden migranten werden daar vastgehouden door de Libische regering. Volgens de autoriteiten was de aanval een daad van het Libische Nationale Leger, een rebellengroep die al maanden probeert Tripoli te veroveren.