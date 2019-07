Arjen Robben beëindigt voetbalcarrière

Arjen Robben beëindigt zijn voetballoopbaan. De voormalige aanvaller van onder meer Bayern München en het Nederlands elftal heeft dat donderdag in een persbericht laten weten.

Het was al bekend dat Robben zich de afgelopen weken beraadde over zijn toekomst als profvoetballer. Hij nam eind mei afscheid bij Bayern München, nadat hij voor de achtste keer met die club de landstitel had gewonnen. Naar eigen zeggen hield hij toen nog alle opties open.

Robben (35) noemt zijn afscheid „de moeilijkste beslissing” uit zijn loopbaan. Hij stopt omdat hij zijn lichaam niet verder wil belasten. „Op dit moment ben ik fit en gezond en als liefhebber van vele andere sporten wil ik dit voor de toekomst graag zo houden.” Tijdens zijn negentienjarige profcarrière kreeg Robben geregeld te maken met blessures.