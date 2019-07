Is héél Europa een bende tandeloze vergadertijgers die geen beslissingen kunnen nemen? Nee hoor, één dorp onttrekt zich aan de bestuurlijke malaise: het Spaanse Polopos, waar de dorpsraad met kalme hand de bokken van de schapen scheidt. Feilloos leggen de volksvertegenwoordigers de vinger op de zere plek als een Hollands echtpaar een ruilhandelsysteem met een exclusieve dorpsmunt („de poleposeto”) voorstelt. „Is de euro niet veel eenvoudiger?”

Polopos, een Andalusisch dorp dat verstopt ligt achter de Sierra Nevada, op tien kilometer van de Middellandse Zee, is deze zomer de hoofdstad van RTL 4. Dagelijks volgt de zender vijf Nederlandse gezinnen die een bouwval proberen om te toveren tot een onderneming die het dorp zijn jeugd terug moet geven. De leegloop heeft er hard toegeslagen. Volgens de burgemeester zijn er nog zestig inwoners over in Polopos, onder wie maar twee kinderen.

De leukste deelnemers aan het programma (opvolger van Het Italiaanse dorp: Ollolai) zijn de afvallers. De mensen die tv-makers meteen zouden aannemen wegens hun stuntelpotentieel, maar die de ernstige dorpelingen terzijde schuiven.

Zoals een Alkmaarse tweeling, eender gekleed, die de Spanjaarden probeerden te verleiden met een dienblad vol kaasblokjes. Het slokje water dat de burgemeester meteen na zijn muizenhapje nam, voorspelde weinig goeds. Trouwens, wilde een vouw weten, „hoe gaan jullie dat huis eigenlijk verbouwen, twee meisjes zijnde?” Tja, het blijft wel Zuid-Spanje. (Daar hebben ze ook geen vrouwen in de WK-finale.)

Een ouder echtpaar schrok toen het twee vrouwen zag lopen, wat leidde tot een gesprek over de afwijkende costumbres van de holandeses. Zoals veel groente eten. „Maar ze eten ook wel vlees”, wist de ander. Hoe laat eten ze eigenlijk? „Als ze zich maar aanpassen”, luidde de conclusie. Later bleken de twee vrouwen ‘gewoon’ moeder en dochter. Maar voor hun idee om een bakkerij te beginnen liep niemand warm. Er was vroeger al eens een bakker in Polopos geweest.

Vervolgens zagen we een stel dat dwalend tussen de Polopose bouwvallen werd overvallen door gemengde gevoelens. Zij schoot vol bij de aanblik van de kerk, hij wist het ineens niet meer zeker. Ze hadden in Delft toch ook een mooi huis en allemaal vrienden? „Ik moet zo nog even een rondje lopen”, zei hij op een toon die me deed vrezen dat hij thuis ook nog wel even een blokje om wilde gaan.

Het bedrijfsvoorstel van dit duo heette like a local, with a local en kwam ruwweg neer op het plan om toeristen een dagje mee te laten lopen met een dorpeling, die bijvoorbeeld „een tomaat aan het kweken is”. Er zou een hondenoppasservice bij komen. Je hoorde de dorpelingen denken: wij zitten alleen maar op een stoel in de schaduw, daar gaan de mensen niet voor naar Polopos komen.

Woensdag was de selectie voltooid. Mijn favorieten zijn het onweerstaanbare echtpaar Speetjens-Pérez, gezegend met een diep-Limburgs accent dat door RTL braaf wordt ondertiteld. De vrouw moest al huilen toen ze Polopos binnenreed en stond binnen de kortste keren met een groep dorpelingen om zich heen het uitzicht te bespreken. Limburg is natuurlijk een beetje het Andalusië van Nederland.

Maar eigenlijk kijk ik voor de Spanjaarden naar Het Spaanse dorp: Polopos. Zoals de alleenstaande mannen die zeiden te hopen dat er nog een verloofde tussen de nieuwelingen zou zitten – al hadden ze dan die tweeling misschien niet weg moeten sturen. En de kalme burgemeester die alle argumenten op een rij zet en dan vriendelijk een beslissing neemt. Onthoud die naam voor de volgende Europese Commissie: Matias González Braos.