Achttien jaar cel voor doden echtgenote en brandstichting in flat

De 71-jarige Mimoun H. is donderdag veroordeeld tot een celstraf van achttien jaar voor het doden van zijn vrouw en het veroorzaken van een brand in hun flat in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Ook is de man volgens de rechter verantwoordelijk voor de twee gebroken benen die een agent opliep toen hij bij de brand uit het raam sprong.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van twintig jaar geëist, voor doodslag, zware mishandeling en brandstichting.

Op de avond van 21 juni 2018 stak H. zijn vrouw dood. Vervolgens verspreidde hij benzine door hun woning en stak hij de woning in brand. De brand was dermate groot dat de flat geëvacueerd moest worden. Een agent werd „overvallen door de sterke rookontwikkeling” in het gebouw, waardoor hij ervoor koos om uit het raam te springen. Bij zijn val brak hij beide hielbenen.

Na zijn daden belde de man een van zijn dochters en vertelde hij dat hij haar moeder had gedood. Hierna ging hij naar het politiebureau, waar hij volgens de rechter de volgende woorden uitsprak: „vrouw dood, in de woning, ik heb het gedaan”. Tijdens de rechtszaak zei H. dat hij niet meer precies wist wat er is gebeurd.

De rechter ging hier niet in mee. Er zouden „geen aanknopingspunten” voor geheugenverlies zijn. Verder heeft de man geen aangetoonde stoornis, waardoor hij volledig toerekeningsvatbaar is. De rechter rekent het de 71-jarige verder zwaar aan dat hij zijn echtgenote en de moeder van zijn elf kinderen in haar eigen huis heeft gedood.