39 boeken om deze zomer te lezen

In een Russische gevangeniscel is een advocaat overleden. De Raad van Europa stuurt twee ambtenaren naar Sint-Petersburg om het onderzoek door de Russische autoriteiten te controleren. Dit debuut van de jurist Rob Polak is geen doorsnee Nederlandse doorzon-thriller. Voortreffelijk geschreven , ambitieus van opzet, met een paar fijne karakters en een bevredigende plot.

Gilles Speksneijder werkt op een kantoor en krijgt op een dag de taak in de maag gesplitst om de verhuizing van het bedrijf te regelen. Die taak groeit hem boven het hoofd. Zijn worsteling wordt door zijn schepper M.M. Schoemakers in prachtige zinnen beschreven .

Op het eerste gezicht is er weinig bijzonders aan de eerste roman van Evelien Vos (1987). Debuten in Nederland gaan wel vaker over dolende, ronddobberende twintigers. Maar Vos’ onderkoelde manier van schrijven is spannend, vindt onze recensent .

Manon Uphoff werd als kind door haar vader misbruikt. In Vallen is als vliegen doet zij weergaloos haar verhaal, schrijft recensent Shira Keller. Laag na laag pelt de vertelster onverbiddelijk van haar ervaringen af. Uphoff maakt schokkend navoelbaar hoe misbruikslachtoffers vaak loyaal blijven aan de dader, een vaak onbegrepen gegeven.

De hoogstapelaar van Wessel te Gussinklo is een fraaie roman over een opstandige jongen. Opnieuw laat de schrijver zijn grote kracht zien, vindt recensent Sebastiaan Kort. Hij geeft het boek vijf ballen .

In de derde roman van Marijke Schermer (1973), Liefde, als dat het is, ligt Davids gezin in puin. Het goede nieuws: we hebben onbeperkt toegang tot de gedachten van alle personages. Zo zijn er ook nog (ex-)vrouw Teri, twee dochters én twee minnaars. Schermer is hard op weg een van de interessantste schrijvers van Nederland te worden, schrijft recensent Thomas de Veen .

Kamers antikamers is de tweede roman van Niña Weijers (1987), na haar succesdebuut van vijf jaar geleden. In dit boek gaat Weijers’ alter ego op zoek naar een uitweg uit de verstikkende conformisme van het huisje-boompje-beestje-leven. Ze wil vrijheid, iets wilds, iets op het spel zetten

Michel Houellebecq: Sérotonine De protesten die Houellebecq in zijn laatste roman met vooruitziende blik verbeeldt, zijn nog vele malen grimmiger dan die van de gele hesjes. Zijn boeren voelen zich niet gehoord, niet gezien, wanhopig en woedend. Hun onbehagen, door ‘Brussel’ en door ‘de elite’ weggezet als irrationele angst voor de globalisering, ontploft. Frankrijk desintegreert, Europa wankelt. De Arbeiderspers, 304 blz € 24,99

Stephen Fry: Helden Opnieuw blijkt de Britse komiek Stephen Fry uiterst speels met de Oudheid om te kunnen gaan. Als geen ander laat hij zien hoe de Griekse helden een wereld vertegenwoordigen waarin mensen volop leven, sterven en beminnnen. Een heerlijk boek dus. “Al moet hij soms oppassen niet al te lollig te zijn.” Thomas Rap, 424 blz. € 24,50

Colson Whitehead: De jongens van Nickel Aanvankelijk was de Afro-Amerikaanse schrijver Colson Whitehead van plan een detective te schrijven die zich in Harlem zou afspelen. Toen drong het lot van enkele jongens op een tuchtschool in Florida zich op. De jongens verdwenen spoorloos, en Whitehead veranderde van onderwerp. De jongens van Nickel speelt zich af in de jaren zestig en gaat over de brave, hardwerkende scholier Elwood, die op een dag in de verkeerde auto stapt Vert. Harm Damsma en Niek Miedema. Atlas Contact, 272 blz. € 22,99

Mahir Guven: Broer Mahir Guven werd in 1986 in Frankrijk geboren, als stateloze vluchteling. Zijn debuutroman Broer draait om de tot mislukken gedoemde zoektocht van migranten én hun kinderen naar het gevoel ergens thuis te zijn. In de roman wordt de oudste broer een blowende Uber-chauffer die elf uur per dag Parijse snobs rondrijdt, de jongste vertrekt naar het front in de Levant, want ‘hier in Frankrijk waren we stront‘. Vert. Carolien Steenbergen. Ambo Anthos, 231 blz. € 20,99

Ali Smith: Lente In Spring, de derde roman uit Ali Smiths seizoenen-reeks, helpt een ondergrondse organisatie om papierlozen uit het systeem te laten ontsnappen. Ook is daar de Zuid-Londense Brittany, die in een uitzetcentrumk werkt en al snel leert dat ze moet zeggen: ‘Het is hier geen hotel’ als iemand om een extra deken vraagt. Geen maand zo grillig als april, en wat dat betreft past het voorjaar Smith het best van alle seizoenen: dit is haar beste boek uit deze reeks. Prometheus, 304 blz. € 21,99

Valeria Luiselli: Archief van verloren kinderen Een samengesteld gezin gaat op roadtrip van New York naar het oude grondgebied van de Apachen in Arizona. De relatie van de ouders kraakt in de voegen – aan het eind van de roadtrip, zoveel staat vast, zullen beide helften van het gezin weer huns weegs gaan. Nog meer gaat dit boek over het hartverscheurende verhaal van de kindvluchtelingen bij de Amerikaanse grens. ert. Molly van Gelder en Nicolette Hoekmeijer. Das Mag & Karaat, 440 blz. € 27,50

Alexander Schimmelbusch: Opperduitsland Investment banker Victor is 39, multimiljonair en woont in een villa met veel glas in de heuvels bij Frankfurt. Ja, hij heeft er hard voor gewerkt, maar eigenlijk is zijn rijkdom niet te rechtvaardigen. De rijkdom van de hele financiële elite berust op toeval, vindt hij. Opperduitsland, de roman van ex-bankier Alexander Schimmelbusch, werd in Duitsland een hit. Schimmelbusch toont overtuigend én profetisch hoe politiek failliet het marktkapitalisme is. Vert. Kris Lauwerys en Isabelle Schoepen. Prometheus, 221 blz., €19,99

Sally Rooney: Normale Mensen Opnieuw schittert deze zelfverzekerde Ierse schrijver met een kalme roman waarin een onderhuids drama schuilt. Want hoe normaal is de liefde tussen de rijke Marianne - die zich laat vernederen in liefdeloze sm-relaties - en de arme Connell? Vert. Gerda Baardman. Ambo Anthos, 254 blz. € 20,99

Carson McCullers: Op jouw bruiloft Frankie Addams is een wit meisje dat onzettend twaalf jaar oud is. Ze zit vast in de loeihete zomer van een stadje in het Amerikaanse zuiden. Dit hartverwarmende boek van Carson McCullers verscheen voor het eerst in 1946 en biedt ook anno 2019 een bijzonder intieme kijk in de binnenwereld van een meisje, queerness én de segregatie in de VS. Vert. Harm Damsma en Niek Miedema. Atlas Contact, 272 blz. € 22,99

Philip Kerr: Metropolis Wie scalpeerde vijf sekswerker in het decadente Berlijn van de jaren twintig? Daarover gaat Metropolis, de allerlaatste thriller van Philip Kerr. Gebruikmakend van historische feiten en personages heeft Kerr weer een spannend, intelligent en buitengewoon geestig boek afgeleverd. Vertaald door Jan Pott. Boekerij, 352 blz., €21,99

Marco Balzano: Ik blijf hier De roman Ik blijf hier van Marco Bolzano gaat over Trina, een jonge onderwijzeres in een inmiddels in een stuwmeer verdwenen dorp. Nadat ze haar grote liefde Barbara kwijtraakt wordt ze ook nog eens betrapt tijdens een razzia. Kortom: ze wordt vertrappeld door de geschiedenis. Vert. Edwin Krijgsman. De Arbeiderspers, 238 blz. € 19,99

Daniil Charms: Werken De dood van de Russische schrijver Daniil Charms was bijna even absurd als zijn leven, want tijdens de Duitse blokkade van Leningrad waren zijn cipiers hem vergeten, waardoor hij van honger, uitputting en ziekte crepeerde. Behalve uitgetrokken armen, afgerukte oren en mannen met afgesneden achterhoofden, bevatten sommige verhalen ook iets seksueel pervers. Bovenal is dit een voorbeeldige en aanstekelijke vertaling. Vert. Yolanda Bloemen. Van Oorschot, 736 blz. € 45,-