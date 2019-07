Weg met de schoffel, mulchen is het helemaal

Spitten, schoffelen: ouderwets tuinieren kan best zwaar zijn, terwijl er veel te zeggen is voor het lekker niet doen. De opgeruimde tuin, waarin veel lege aarde te zien is tussen de planten, is in feite een tuin die veel werk vraagt. Geschoffelde grond is een uitnodiging voor onkruidzaden. Waar geen planten staan krijgt onkruid licht en ruimte en komt sneller op.

Nog een reden om niet te schoffelen: de bodem bestaat uit een ingewikkeld systeem van micro- en macro-organismen die samen een symbiotische relatie hebben met planten en de grond. Als je hier steeds doorheen ploegt verstoor je de grond, die daardoor kan uitdrogen. Bovendien beschadig je de wortels van de gewenste planten.

Hoe verzorg je dan je tuin? Allereerst door dicht op elkaar te planten. Planten hebben elk hun eigen plekje nodig, maar het is echt niet noodzakelijk om kale grond te zien in de tuin. Zie het als een fijne kans om meer planten te kopen en veel meer bloemen in de tuin te krijgen.

Daarnaast is mulchen fantastisch voor de tuin. Dat houdt in dat je een laag aanbrengt bovenop de aarde, bestaande uit compost of biologische bladaarde. Dit organische materiaal spit je niet door de bodem maar verspreid je op de grond tussen de planten. Ideale momenten daarvoor zijn het voorjaar, wanneer je de oude plantenresten van het afgelopen jaar opruimt, en de herfst. De mulchlaag voedt de bodem.

Dat klinkt gek aangezien het er bovenop ligt, maar wormen en dat ingenieuze bodemsysteem zorgen ervoor dat het al snel wordt opgenomen en bij de wortels van planten terechtkomt. Planten gaan hier rijker van groeien en bloeien. Onkruidzaden krijgen minder kans, omdat eronder die laag geen licht en lucht bij ze komt. Water stroomt beter weg in een bodem met veel organisch materiaal én de grond droogt veel minder snel uit waardoor sproeien minder nodig is. Berg de schoffel dus maar op.