Wimbledon is heerlijke slow-tv

Je vraagt je af wat Frans Timmermans zo’n hele dag doet, terwijl er in de Brusselse achterkamers wordt vergaderd over zijn sollicitatie. Als ik Timmermans was geweest, had ik lekker de BBC aangezet. Er is geen heerlijker slow television dan Wimbledon in de eerste week.

Tennis helpt vast ook bij sollicitatiestress. Het geeft hoop. Je weet immers dat zelfs als je flink achter staat, je nog steeds kunt winnen. Al was het voor Timmermans zo dat hij zondag een set voor stond, maar er maandag twee verloor en dus maar moest hopen dat hij, als eerste geplaatst, in staat zou zijn een vijfde set uit het vuur te slepen tegen de ongeplaatste Duitse Von der Leyen.

Bovendien was er dinsdag een bonus voor de Wimbledonkijker: Federer speelde, de man die inmiddels heiliger is dan het gras van Wimbledon. Hij speelde tegen Lloyd Harris, een 22-jarige Australiër met vrolijke krullen die zijn petje achterstevoren op zijn hoofd had gezet. Als je hem zo zag lopen, vroeg je je af waar hij zijn surfplank had neergezet.

Harris speelde geweldig, iets waar Federer duidelijk geen rekening mee had gehouden. Ook de BBC was verbijsterd. Het was alsof bij de kerkdienst ineens de verkeerde dominee het woord nam. Binnen de kortste keren had Harris de eerste set voor het grijpen. Federer kreeg een verbeten trek om de mond. „A murmur turns into a groan”, dichtte de commentator.

Het hielp geen bal. Federer verloor de eerste set. Toen brak, onvermijdelijk, de Federerpaniek uit. Want de man is 37, dus als hij verliest is het de vraag of hij volgend jaar terugkomt. Zaten we hier op een verloren dinsdagmiddag zomaar naar het laatste Wimbledonuur van Roger Federer te kijken?

Ook de toeschouwers raakten bevangen door Federerpaniek, want die begonnen nu zelfs hard te klappen als Harris een bal uit sloeg. „It’s a Federer Love-In”, zei de commentator excuserend, want hij wist ook wel dat dit tegen de Wimbledoncode was. Ik moest aan Frans Timmermans denken, aan hoe de bijeenkomst van de Europese leiders ineens een Von der Leyen Love-In was geworden.

Federer produceerde inmiddels af en toe een wonderbal. Een geweldige rally aan het einde van de tweede set werd door hem beslist met een monumentale smash: „Take that! Take that!” riep de commentator. Kun je wel tegen zo’n arme Australiër, dacht ik. In de pauze na de tweede set liet Harris zich behandelen, wellicht aan een opspelende oude haaienbeet.

Ergens in de derde set produceerde Federer een bal zo schitterend dat andere tennissers hem niet eens hadden kunnen bedenken, laat staan uitvoeren. Harris keek even naar zijn tegenstander en liet toen zijn bovenlijf slap naar beneden vallen; hij stond dubbelgeklapt als een marionet waarvan de touwtjes waren doorgesneden.

De BBC schakelde inmiddels over op het uitwisselen van Federerweetjes. De mooiste uitspraak, zo concludeerde men in het commentaarhokje, was toch wel: „Federer moves like a whisper and executes like a wrecking ball.” Misschien had Spitzenkandidat Frans Timmermans toch wat meer als een fluistering door Europa moeten bewegen; nu werd hij fataal getroffen door de sloopkogel Ursula von der Leyen.

Toen definitief duidelijk was dat ‘we’ er in Brussel toch weer waren ingetuind, verscheen Kiki Bertens op de baan. Niet meer bij de BBC. Daar werd een jonge Brit van de baan geveegd door een Portugees. Gelukkig is er ook Wimbledon op Ziggo Sport, waar Bertens zonder veel moeite won van een Italiaanse. Hopelijk verslaat ze hierna ook nog een Hongaarse, een Poolse, een Tsjechische en een Slowaakse. Als troost voor Frans Timmermans.